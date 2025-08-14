Autoridades de NYC informan que brote de enfermedad de Legionario en Harlem está controlado

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) presentó este jueves una actualización sobre una investigación de un brote comunitario de ‘enfermedad del Legionario’, en el centro de Harlem, es decir en los códigos postales 10027, 10030, 10035, 10037 y 10039. Y hay buenas noticias.

Esta infección se presenta como un tipo de neumonía muy grave, causada por la bacteria llamada Legionella.

De acuerdo con el balance oficial, 92 personas han sido diagnosticadas con esta infección pulmonar severa desde el 25 de julio, cuando se identificó el brote. Tres personas han fallecido y 15 se encuentran hospitalizadas.

Sin embargo, las autoridades de salud indican que los nuevos casos, han comenzado a disminuir. Lo que indica que se han frenado las fuentes de la bacteria.

Se aconseja a los neoyorquinos que viven o trabajan en los códigos postales identificados y presentan síntomas gripales, contactar a un profesional de la salud, lo antes posible para un diagnóstico y tratamiento oportuno. Y así tener la mejor probabilidad de un buen resultado.

El DOHMH confirmó que 12 torres de refrigeración dieron positiva en cultivos de bacterias vivas de Legionella en 10 edificios. Once de las 12 edificaciones han completado su remediación. Todo el proceso de desinfección, deberá completarse este viernes 15 de agosto.

De acuerdo a las descripciones científicas, la legionella existe naturalmente en el agua y en la tierra húmeda. Ha sido encontrada en grifos de agua fría y caliente, tanques de agua caliente, agua de torres de refrigeración de aire acondicionado y condensadores.

“Los neoyorquinos deben saber que el aire es seguro para respirar, y estamos observando una disminución en el número de casos nuevos cada día. Quiero agradecer a los trabajadores de la salud que trabajaron incansablemente para atender a esta comunidad y garantizar la salud de sus residentes. Seguiremos compartiendo actualizaciones y animamos a cualquier persona con síntomas similares a los de la gripe a buscar atención médica de inmediato”, informó el alcalde Eric Adams.

Como explica en detalle el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en la naturaleza, la Legionella vive en agua dulce. En entornos como las torres de enfriamiento, puede multiplicarse si el agua no es tratada de manera adecuada. Estos sitios se convierten en un problema de salud cuando pequeñas gotitas de agua, que contienen la bacteria, pasan al aire y las personas las inhalan.

En casos muy poco frecuentes, una persona inhala la Legionella cuando al tomar agua esta “se va por el camino equivocado” y llega a los pulmones. En general, las personas no contagian la enfermedad del legionario.

¿Dónde están las torres de enfriamiento?