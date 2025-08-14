Eddy Reynoso revela lo que esperan de Terence Crawford en su pelea ante el Canelo

Mientras Saúl “Canelo” Álvarez cumple más de un mes concentrado en su campamento en Lake Tahoe, su entrenador, su entrenador Eddy Reynoso, ya tiene clara la ruta para enfrentar a al estadounidense Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada, para poder alcanzar la victoria y mantenerse como campeón indiscutido de su división.

El mexicano se prepara con la mira puesta en el Allegiant Stadium, donde defenderá su título indiscutido en una de las peleas más trascendentes de su trayectoria por toda la emoción que se ha generado alrededor y por la gran trayectoria que también posee su contrincante al ser un múltiple campeón mundial.

Para Reynoso, el secreto radica en que el estilo de Crawford no sufrirá modificaciones para este duelo ante el tapatío. El estratega considera que, aunque el estadounidense es versátil y cuenta con una pegada temible (31 nocauts en 41 combates), su manera de pelear está definida desde hace años y no cambiará de un día para otro.

“Él a sus 38 años, todas las peleas que ha ganado, lo que ha conseguido, no puede cambiar de una pelea para otra. Él va a salir a hacer lo que le ha permitido ganar todos sus campeonatos”, expresó el entrenador del Canelo en una entrevista ofrecida para TV Azteca Deportes.

Eddy Reynoso se defiende de las nuevas acusaciones por dopaje. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Reynoso realizó un análisis minucioso sobre Bud Crawford para este duelo en el que resaltó que suele iniciar como peleador zurdo, aunque es algo que termina alternando con guardia diestra para dominar la distancia, su principal fortaleza. Desde ahí, controla los contragolpes y, cuando siente que tiene el combate bajo control, pasa al ataque frontal.

“Es un peleador zurdo que se suele cambiar de derecho a tratar de estar ganando en su distancia, que es la mejor virtud que tiene, estar ganando los contragolpes. Ya cuando empieza a dominar a sus rivales empieza a ir por ellos, esa es la estrategia que siempre ha empleado Crawford con todos sus oponentes”, agregó Reynoso.

A pesar de esto, el líder del equipo del Canelo Álvarez afirmó que esta estrategia no será suficiente para derrotar al tapatío, alegando que tiene los conocimientos necesarios para poder hacerle frente a su rival y así poder quedarse con la victoria; sostuvo que el Canelo tiene amplia experiencia frente a rivales zurdos y confía en que su preparación marcará la diferencia.

“Pero para eso estamos trabajando nosotros también. Nosotros sabemos cómo ganarle a los peleadores zurdos y lo vamos a hacer”, concluyó el entrenador mexicano en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Eddie Hearn asegura que pelea entre Paul y Joshua será la “más grande del boxeo”

–Canelo Álvarez responde al reto de Ilia Topuria: “Yo pongo a mis rivales en mi lista”

–Robert García asegura que Crawford no le teme al Canelo Álvarez