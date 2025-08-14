Chelsea donará una parte de sus ganancias en el Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Los jugadores del Chelsea destinarán parte de las primas obtenidas tras ganar el Mundial de Clubes de la FIFA a las familias de los futbolistas portugueses Diogo Jota y André Silva, quienes fallecieron el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora, España, según reveló The Athletic.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

La plantilla blue recibió cerca de 14 millones de euros (aproximadamente $15.4 millones de dólares) por la conquista del título, lo que equivale a unos 430,000 euros ($472,000 dólares) por jugador. Una cantidad similar será entregada a los allegados de ambos deportistas.

La Premier League rendirá homenaje a Jota y Silva este fin de semana con un minuto de silencio en todos los encuentros. En el caso del Liverpool, equipo en el que militaba Jota, se desplegará un mosaico en su memoria durante el duelo de este viernes ante el Bournemouth.

Además, el club de Anfield decidió retirar el dorsal número 20 en todas sus categorías (primer equipo, divisiones juveniles y equipo femenino), siendo la primera vez en su historia que adopta una medida de este tipo.

Diogo José Teixeira da Silva, conocido mundialmente como Diogo Jota, nació el 4 de diciembre de 1996 en Oporto, Portugal. Forjado en las filas del Paços de Ferreira, su talento lo llevó a fichar por el Atlético de Madrid, aunque desarrolló su carrera en Porto y Wolverhampton antes de llegar al Liverpool en 2020.

Con los Reds disputó más de 200 partidos y anotó 65 goles, conquistando la Premier League, la FA Cup y la Carabao Cup. A nivel internacional, defendió la camiseta de Portugal en la Eurocopa 2020 y 2024, y fue parte del plantel que ganó la Liga de Naciones en 2019 y 2025.

Sigue leyendo:

–UEFA manda mensaje a Israel: “Dejen de matar niños, dejen de matar civiles”

–Son Heung-min amenaza con superar a Lionel Messi en venta de camisetas en la MLS

–Fans de Atlético Nacional y São Paulo se enfrentaron a golpes en las gradas