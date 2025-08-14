Fallece a los 78 años Jacklyn Bezos, madre de Jeff Bezos

Jacklyn Bezos, madre del fundador de Amazon, Jeff Bezos, falleció a los 78 años en su casa de Miami, después de una lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy (DCL), enfermedad cerebral que causa problemas con el pensamiento, el movimiento, la conducta y el estado de ánimo.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado del Programa de Becarios Bezos, donde describieron su vida como un ejemplo de tenacidad, determinación, bondad y servicio al prójimo.

“Un tranquilo último capítulo de una vida que nos enseñó a todos, amigos y familiares, el verdadero significado de la tenacidad, la determinación, la bondad y el servicio al prójimo“, señalaron.

En el mensaje, también agradecieron a las enfermeras y médicos dedicados y cariñosos que cuidaron de Jackie con ternura y devoción, así como a sus muchos queridos amigos.

Jacklyn fue diagnosticada en 2020 con este trastorno neurológico progresivo. Durante todo ese tiempo estuvo acompañada por su esposo, Mike Bezos, quien no se separó de ella.

Jacklyn tuvo a Jeff Bezos a los 17 años con su primer esposo, Ted Jorgensen. Más tarde, tras su divorcio, se casó con Mike Bezos, quien adoptó a Jeff y con quien tuvo a su segundo hijo, Mark.

En 1995 la pareja invirtió cerca de 250 mil dólares en Amazon, apoyando a su hijo en la creación de la compañía que hoy alcanza un valor de 2 billones de dólares.

La noticia de su fallecimiento también fue compartida en Instagram por Lauren Sánchez, esposa de Jeff, con un emoji de corazón roto.

En lugar de flores, la familia pidió que la gente realice actos de bondad o apoye a organizaciones sin fines de lucro en su memoria.

