Leonardo DiCaprio asegura sentirse 15 años más joven

Aunque Leonardo DiCaprio tiene 50 años, durante una entrevista con el cineasta Paul Thomas Anderson para Esquire, el actor aseguró sentirse 15 años más joven debido a que considera sigue conservando la energía, la visión y las ganas de una persona mucho menor a su edad.

En la plática, Anderson le propuso una dinámica rápida: “Si no supieras cuántos años tienes, ¿qué edad dirías que tienes ahora?”. DiCaprio respondió sin dudar: “El año pasado cumplí 35 emocionalmente”, aseguró.

¿Será por eso que sus relaciones con chicas menores siempre generan polémica? Bueno, él no lo dijo así, pero al parecer lo insinuó.

Al ser cuestionado por Anderson sobre su madurez emocional, Leo, que lleva más de tres décadas en Hollywood, contó que con los años se ha vuelto mucho más honesto y directo, además de mencionar que ya no pierde tiempo en vínculos o situaciones que no valen la pena.

“Tienes que ser mucho más directo. Es casi una responsabilidad porque hay mucho más de tu vida detrás de ti que por delante“, señaló el ganador del Oscar.

El protagonista de ‘Titanic, también reconoció que esa franqueza puede derivar en desacuerdos o incluso rupturas, tanto en lo personal como en lo profesional, poniendo a su madre como ejemplo de sinceridad.

“Veo a mi madre, por ejemplo, y dice exactamente lo que piensa sin perder el tiempo. No pierde el tiempo intentando fingir“, aseveró.

Actualmente, DiCaprio mantiene desde 2023 una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años. Sin embargo, su historial amoroso ha generado comentarios por un patrón aparente de parejas menores de 25 años.

Ese “currículum sentimental” estuvo lleno de mujeres famosas y reconocidas dentro del mundo del modelaje: Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Gigi Hadid, Camila Morrone, Nina Agdal, Toni Garrn, entre otras.

