Leonardo DiCaprio fue detenido y registrado por la policía en Ibiza y nadie lo reconoció

El actor Leonardo DiCaprio no se salvó de ser retenido y registrado por la policía española antes de entrar a una exclusiva fiesta privada en Ibiza hace apenas unas semanas, donde sorprendentemente, nadie lo reconoció.

De acuerdo con el portal Daily Mail, las imágenes fueron grabadas a principios de mes, y en ellas se puede ver al galán de 50 años en la calle, acompañado por su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti y un grupo selecto de amigos, mientras los agentes inspeccionan el contenido de los bolsillos de DiCaprio como parte de un control de seguridad rutinario.

En los clips, Leo aparece sin su clásica gorra ni el tapabocas con el que suele camuflarse, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la policía y, de fondo, se escucha a una mujer, que se cree es Ceretti, comentar: “Me están registrando a fondo ahora mismo”.

Leonardo DiCaprio został zatrzymany i przeszukany przez policję na Ibizie – funkcjonariusze żądali od aktora dokumentów, bo go nie rozpoznali.



50-letni aktor wraz z partnerką, 27-letnią modelką Vittorią Ceretti, został zatrzymany w pobliżu luksusowej willi, gdzie odbywała się… pic.twitter.com/gVTUpPJBsL — NA CZASIE (@naczasienews) August 13, 2025

Algunos testigos declararon que el ganador del Oscar tuvo que acatar, al igual que todos, las instrucciones de la policía.

“Las estrellas son como nosotros. Leo era uno de los muchos rostros famosos del evento, e incluso él generó dudas en la puerta. La policía lo miró dos veces cuando lo registraron. Fue amable y hasta bromeó con ellos”, declaró una fuente al medio.

Al final, los agentes le pidieron su identificación, y fue hasta este momento que DiCaprio y el grupo pudo entrar al evento, el cual fue organizado en una villa privada de Ibiza por la marca de tequila Patrón y el actor y cantante español Aron Piper.

Otros de los asistentes a la reunión incluyeron a la modelo Kendall Jenner y Tobey Maguire, amigo de toda la vida de Leonardo DiCaprio.

Sigue leyendo: