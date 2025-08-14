Olivia Collins afirma que Ninel Conde le tuvo miedo en “La Casa de los Famosos México”

Olivia Collins se convirtió en la primera eliminada de “La Casa de los Famosos México” y fue en una entrevista con Javier Ceriani donde habló sobre la perspectiva que tiene acerca de Ninel Conde, con quien tuvo varias discusiones en solo una semana de competencia. Además, se suma a la gran cantidad de opiniones negativas que tiene “El Bombón Asesino”.

“Yo con Ninel trabajé hace mucho tiempo en un proyecto bien bonito con otras actrices maravillosas. Yo, en ese entonces, la conocí; empezaba, era y es preciosa, lo tengo que decir, pero no tenemos roce ni problemas, fue al contrario, la escuchaba, se acercaba a mi camerino. Yo creo que desde siempre hay que apoyarnos”, le comenzó contando Olivia a Javier.

La actriz pensó que, estando juntas, las cosas entre ellas se llevarían de la mejor forma posible, pero no fue así. Olivia pensó de forma positiva sobre su participación debido a que ambas han pasado por lo mismo y creyó que podían compartir sus experiencias, que finalmente quedaron como experiencias, y hasta pensó que en esta tercera temporada ambas iban a generar buen contenido.

“Ahora que supe que iba Ninel, dije qué buena onda, nos vamos a actualizar, haremos contenido importante, somos guerreras, nos han partido el corazón, somos madres, nos ha pasado de todo. Dije que aportaríamos buen contenido, que le diríamos a todos que sí se puede, que somos humanos, vulnerables, nos reímos, cantamos, nos enojamos, lloramos”, añadió.

La eliminación de Collins sorprendió a más de uno y ella considera que parte de la situación fue forjada por un complot que habría armado Ninel en su contra, ya que apreció que Conde le temía y no quería seguir viéndola en la competencia. Añadió que desde el inicio la cantante se puso a hablar mal de ella con el resto de los habitantes del reality show.

“Me encontré a una Ninel que me evadía, no quería conversar conmigo, manipuló desde el primer día. Ella entraba a jugar, pero esto es un juego, y ahí es donde mis valores o principios no eran como los de ella. Me tuvo miedo, le di miedo, me lo demostró. Me bateó, de entrada, hizo su equipo, habló de mí. Cuando ella me pidió respeto, acá afuera dije, cómo; ella decía que se ofendió, que la ofendí porque le hablé fuerte, le hablé feo. Hizo eso, me decepcioné mucho”, le contó a Ceriani.

