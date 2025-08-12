Ninel Conde comparte cómo prioriza el bienestar de su hijo Emmanuel

Ninel Conde y Giovanni Medina se conocieron a mediados de 2013 y no fue hasta 2014 cuando confirmaron que estaban sosteniendo un vínculo amoroso, ya que ella compartió fotos en las que salía con él. En ese mismo año, pero en el mes de octubre, fue cuando le dieron la bienvenida a su hijo Emmanuel, fruto del amor que en algún momento existió entre ellos.

Sin embargo, el nombre de ambos se ha visto envuelto en diversas polémicas tras la custodia del pequeño, quien en los próximos meses cumplirá 11 años. Ahora, la participante de “La Casa de los Famosos México” se sinceró sobre cómo hizo para llevar una relación sana con Medina y prefirió que su hijo viviera con él para que todos se mantuviesen en paz.

“Yo creo firmemente que, por encima de cualquier diferencia, siempre debe estar el bienestar de nuestro hijo. Ha sido un proceso, como toda relación humana, pero desde el raciocinio y la madurez hemos buscado construir un ambiente sano para Emmanuel“, reseñó People en Español.

La actriz y cantante mencionó que no se trata de un premio del que están hablando, ya que es su hijo, quien siente, padece y tiene sentimientos, por lo cual prefiere que esté creciendo en un ambiente donde la paz prevalezca. Sin embargo, sus declaraciones sorprendieron, dado que con los aspectos de su vida suele ser bastante reservada, pues solo le gusta abordar temas de su vida profesional.

Haciendo referencia a su ex, Ninel dijo que: “No se trata de ganar o perder, sino de dar lo mejor como padres. Y cuando uno actúa con amor y deja el ego a un lado, todo fluye mejor“. No obstante, fue en 2020 cuando la paz reinó entre ellos, dado que los demás años fueron de peleas y batallas legales.

“Mis hijos son mis grandes motores. Me enseñan a tener paciencia, a ver el mundo con otros ojos, a ser más fuerte, pero también más sensible. Me inspiran a seguir adelante, a no rendirme, a creer. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto de ellos es un recordatorio de que todo lo que hago tiene un propósito mucho más profundo. Aunque físicamente no los tenga”, explicó.

