Pat Riley tendrá su estatua en el exterior del estadio de Lakers

Los Angeles Lakers develarán una estatua de su exentrenador Pat Riley el 22 de febrero. El miembro del Salón de la Fama se unirá a figuras como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y Kobe Bryant en bronce en el exterior de su estadio en el centro de la ciudad.

Los Lakers honrarán a Riley como corresponde contra los Boston Celtics, su eterno rival.

Riley entrenó a los Lakers de 1981 a 1990 durante la era “Showtime” del equipo y ganó cuatro campeonatos de la NBA (1982, 1985, 1987 y 1988).

Forever a part of Lakers history.



We are honored to share that Pat Riley’s statue will be unveiled on Star Plaza on February 22. pic.twitter.com/p6ozuVn1Rw — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 14, 2025

Exitoso con los Lakers

Con Johnson y Abdul-Jabbar liderando una plantilla emocionante con un innovador ataque de contraataque, los Lakers tuvieron un récord de 533-194 (.733) durante la gestión de Riley y sumaron 102 victorias en playoffs en nueve temporadas.

Los Lakers ganaron al menos 50 partidos en cada una de sus nueve temporadas como entrenador y al menos 60 en cinco temporadas consecutivas. Fue nombrado Entrenador del Año de la NBA con los Lakers en la temporada 1989-90.

Jugó para Los Ángeles de 1970 a 1975 y fue comentarista del equipo antes de convertirse en asistente de Paul Westhead en 1979. Riley formó parte del equipo de la temporada 1971-72 que ganó 33 partidos consecutivos, un récord de la liga, y ganó el campeonato de la NBA.

🚨Lakers will unveil a Pat Riley statue on February 22 vs the Celtics



(via @espn) pic.twitter.com/KdfMBJsHaA — Lakers Wire (@lakerswire1) August 14, 2025

Exitos en otros equipo

Riley, de 80 años, también entrenó a los New York Knicks y a los Miami Heat. Ganó otro campeonato como entrenador con los Heat en 2006 y ahora es su presidente.

La temporada pasada, los Heat bautizaron la cancha de su estadio en el centro de la ciudad con el nombre de Riley en una ceremonia a la que asistieron muchos de sus exjugadores.

Riley se convertirá en la octava figura de los Lakers en ser honrada con una estatua en Star Plaza, una popular atracción turística para los fans de la franquicia mundialmente famosa. Los otros son Abdul-Jabbar, Johnson, Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O’Neal y el locutor Chick Hearn.

