Hombre gana dos premios mayores de lotería en la misma máquina expendedora

Un residente de Ellicott City, Maryland, vivió una racha de suerte poco común al ganar dos importantes premios de lotería en menos de un año, ambos con boletos comprados en la misma máquina expendedora de una gasolinera local.

El afortunado relató a funcionarios de la Lotería de Maryland que recientemente adquirió un boleto raspa y gana Lucky 777 de $20 dólares en la máquina de la estación Shell ubicada en Waterloo Road.

Su intención inicial era comprar dos boletos de crucigramas, pero la prisa lo llevó a elegir solo uno, que terminó premiado con $50,000 dólares.

Esta no es la primera vez que la misma máquina le da una gran sorpresa.

A principios de este año, el mismo hombre había ganado $10,000 dólares con otro boleto que compró en ese lugar.

Según explicó, prefiere los boletos de mayor valor porque las probabilidades son mejores, aunque la mayoría de sus premios han llegado con los de $20 dólares.

A pesar de los golpes de suerte, el ganador aseguró que no tiene planes de dejar de jugar ni de cambiar su forma de pensar.

“Mis expectativas no han cambiado. No espero ganar. En el mejor de los casos, saldré tablas”, afirmó.

El dinero de su último premio lo usará para hacer un viaje a Disney World junto a su hija y su familia, una experiencia que, según él, será el verdadero premio de esta historia.

