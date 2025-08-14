Trump firma orden para garantizar viajes comerciales al espacio

El presidente Donald Trump firmó oficialmente una orden ejecutiva destinada a beneficiar a las empresas aeroespaciales privadas para garantizar que hagan misiones de manera eficiente.

La nueva directriz busca un aumento considerable en el número de lanzamientos de cohetes comerciales para 2030. Para alcanzar esta meta, la orden establece un marco que agilizará los trámites burocráticos, informó EFE.

La medida beneficia directamente a las empresas con sede en Estados Unidos, incluyendo posibles contratistas gubernamentales como SpaceX, de Elon Musk. Se espera que este nuevo enfoque regulatorio permita una expansión en las operaciones espaciales comerciales.

¿Qué se intenta con esta nueva medida?

La orden ejecutiva le otorga facultad al Secretario de Transporte, en colaboración con el presidente del Consejo de Calidad Ambiental, a “utilizar todas las autoridades disponibles para eliminar o acelerar” las revisiones ambientales y otros impedimentos que suelen ralentizar la concesión de licencias. Asimismo, la medida intenta reducir los tiempos de espera y los costos asociados con los permisos, lo que se traduce en una mayor eficiencia para las empresas del sector.

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, expresó su entusiasmo por esta iniciativa a través de su cuenta en la red social X. Calificó la orden ejecutiva como “VISIONARIA” y destacó la visión compartida con el presidente Trump.

“El espacio juega un papel crucial en nuestro futuro. Nos estamos lanzando hacia la última frontera y esta Orden Ejecutiva hace posible que Estados Unidos lidere el mundo desde los viajes terrestres hasta los viajes espaciales,” declaró Duffy.

Como parte de la orden, el Secretario de Comercio tiene un plazo de 150 días para proponer un sistema de autorizaciones individualizadas. Este sistema se aplicará a aquellas actividades cubiertas por el Tratado del Espacio Exterior de 1967 que actualmente no están contempladas de forma clara en las normativas existentes.

