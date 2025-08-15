Donald Trump y Vladimir Putin no lograron un acuerdo sobre Ucrania en reunión en Alaska

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que anunciaron que no lograron un acuerdo sobre la paz en Ucrania.

Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue extremadamente productiva, pero que no se logró el objetivo de un cese el fuego.

“Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos“, dijo Trump en una rueda de prensa sin preguntas.

“No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo”, afirmó.

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin Steve Witkoff.

