Emiten orden de evacuación por incendio en Willard Peak en Utah

El incendio de Willard Peak en North Ogden, amenazó a docenas de viviendas lo que ocasionó que se emitieran órdenes de evacuación. El fuego seguía ardiendo el jueves por la noche quemando alrededor de 754 acres, informó Utah Fire Info.

Las autoridades emitieron una orden de evacuación para los casi 150 residentes de North Ogden que se vieron afectados por el incendio Willard Peak. El jueves por la noche, los bomberos anunciaron que habían alcanzado el 14% de contención del incendio.

“Los equipos se han centrado en la protección de estructuras y la construcción de líneas alrededor del perímetro de incendios. Los recursos de la aviación continúan apoyando a los equipos de tierra a través del uso de gotas de cubo”, declaró Utah Fire Info.

“Las cuadrillas enfrentan condiciones climáticas críticas para el incendio hoy, mientras las cuadrillas de mano abordan terreno escarpado”, añadieron.

“Advertencia de bandera roja”

El Departamento de Bomberos del condado de Weber prevén condiciones calurosas, secas y ventosas que aumenten la posibilidad de propagación del incendio. “El clima de fuego para esta noche incluye una advertencia de bandera roja por tormentas eléctricas dispersas y vientos erráticos”.

El incendio comenzó el miércoles en la ladera de la montaña justo encima de North Ogden, bajo el pico Ben Lomond. Las autoridades investigarán qué ocasinó el fuego.

Para algunos residentes se les permitió regresar a sus hogares, aunque con la advertencia de que tendrían que evacuar de nueva cuenta si es necesario y deben monitorear los principales medios de información para saber sobre el incendio. Mientras que a las personas que no vivan por el área, les piden que no se acerquen.

Se abrió un refugio

“Los residentes deben mantenerse alertas y seguir la página de información sobre incendios para asegurarse de que están informados de cualquier cambio en la situación”, confirmó Utah Fire Info.

Se abrió un centro de evacuación en el edificio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado en 3602 North 500 West, Pleasant View, junto a la escuela secundaria Weber. Administrado por la Cruz Roja Americana, para las familias afectadas que no puedan regresar a sus casas, informó KUTV2.

El Servicio Forestal indicó que por seguridad, el inicio del sendero North Ogden Divide está cerrado. El sendero Skyline North también está cerrado en dirección norte hacia el pico Ben Lomond desde el Parque North Fork hacia el oeste y el sur hacia el pico Ben Lomond.

