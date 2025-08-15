Héctor Sandarti explica que faltó a Top Chef VIP por problemas de salud

Héctor Sandarti es uno de los participantes de Top Chef VIP 4 y esta semana sorprendió a la audiencia tras ausentarse de la competencia. Por ello, la conductora Carmen Villalobos compartió en el espacio que él estaba atravesando problemas de salud que le impedían estar en el set de grabación con sus otros compañeros debatiéndose el premio de esta temporada.

El conductor de televisión, a través de su cuenta de Instagram, subió un video para informar lo que estaba ocurriendo con él y aclaró que no se trata de un tema de gravedad, solamente que cuando estaban en una de las pruebas que fue en la playa, le dio un dolor en la parte baja de la espalda y el especialista le manifestó que esa zona está presionando un disco que le genera incomodidad en esa parte de su cuerpo, que no le permite hacer todo con normalidad.

“Esta es la razón por la que ayer no estuve presente en Top Chef VIP. Dice el doctor que es un espasmo, yo digo que se llama ESTRÉS. Pronto volveré a la competencia. ¡Gracias por sus mensajes!”, este fue el comentario que él añadió para compartir el video.

“El día de ayer, mi querida Carmen Villalobos anunció que yo no iba a estar en el show por un tema de salud y efectivamente, así es. No es nada grave, pero desde que estábamos en la playa, me dio un espasmo muscular en la baja espalda. Ya fui a ver al doctor. El diagnóstico es que dos vértebras me están apretando un disco y, obviamente, eso está comprometiendo tal vez algún nervio, así que el dolor ha sido un poco insoportable”, explicó.

No obstante, más allá de los dolores que él pueda presentar, le explicó a sus fans que no es motivo para alarmarse, ya que espera volver a retomar sus compromisos laborales muy pronto, aunque no ofreció detalles si el médico le indicó que debía cumplir con algún reposo o algo similar: “Y no se preocupen porque hay Sandarti todavía para rato. Nos vemos pronto”.

Antes de iniciar la competencia, ofreció una exclusiva a People en Español y agradeció la oportunidad de estar de nuevo en la pantalla chica: “Creo que es un buen momento para volver a estar en la televisión de Estados Unidos, para volver a estar en Telemundo y, de alguna forma, corresponderle al público que siempre me ha seguido, me ha apoyado, ha preguntado por mí cuando dejo algún show”, dijo.

