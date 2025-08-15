Jorge Ramos comparte su temor de no sentir utilidad en su vida profesional

Jorge Ramos conversó con María Elena Salinas en su pódcast “Cinco Preguntas” y, durante la breve, pero intensa conversación, él se sinceró sobre cuál es su mayor temor en la vida. El periodista de 67 años de raíces mexicanas le comentó a su excompañera de trabajo que, sin duda alguna, sería permanecer en su hogar viendo televisión porque no podría estar en ningún proyecto, ya sea propio o que lo llamaran.

Ramos, quien tiene una amplia trayectoria profesional que forjó en Univision, explicó que su miedo se enfoca en aquel día en el que ya no se pueda sentir útil realizando alguna actividad que lo mantenga ocupado: “Mi gran temor sería estar tirado en la casa en la tarde, a las 4 o 5 pm, viendo una serie de Netflix y que se me aparezca Paola o Chiqui y me digan: ‘¿Qué estás haciendo? O sea, no hacer nada, no poder participar”.

María Elena le respondió que no entendía cuál era la problemática al una persona acostarse a ver Netflix, debido a que ella lo hace e incluso lo disfruta demasiado. Por ello, él le contestó que no se trata del contenido que pueda apreciar en la plataforma, sino en que siente que todavía no es su momento para llegar a ese punto de su vida, pues tiene más para ofrecer: “Yo veo las series, yo creo que es el temor de ser irrelevante, de no importar. No estoy listo para llegar ahí”.

El periodista mexicano no quiso finalizar la entrevista sin antes aclarar que se siente muy feliz con todo lo que le ha tocado atravesar a lo largo de su vida, y vivir en un país que no es el suyo lo aprecia mucho más, debido a que tiene grandes beneficios que otros no podrán disfrutar. Además, dijo que si hay algo que le importa es el cariño que pueda tener su hija y su pareja por él, y eso lo llena infinitamente.

“He tenido una vida muy privilegiada. Soy un inmigrante con muchos privilegios. Al final, te quedas solo con los tuyos. Al final no es una cuestión de fama, de reputación, de periodismo, de logros o de viajes; al final no hay nada más bonito que te quieran quienes tú quieres, poder llegar con los tuyos y abrazar a mis hijos, a Chiqui”, explicó.

