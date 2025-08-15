Krispy Kreme se une al mundo mágico con cinco nuevos sabores de Harry Potter
Krispy Kreme lanza la colección Harry Potter. Incluye 5 donas inspiradas en las casas de Hogwarts y el Sombrero Seleccionador
Los amantes de las donas podrán encontrar una variedad de sabores en la nueva colección Harry Potter: Houses of Hogwarts x Krispy Kreme, que estará disponible a partir del 18 de agosto en todas las tiendas de los Estados Unidos.
La nueva colección es el fruto de una colaboración de la gigante de las donas con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), que ofrece cinco nuevas donas que le dan vida a las cuatro casas de Hogwarts.
La colección dedica una dona por cada una de las cuatro casas de magia y hechicería de Harry Potter y adicionalmente una dona de sombrero Seleccionador con diferentes combinaciones de sabores como: mantequilla con sabor a galleta, remolinos de chocolate, la crema pastelera, notas de caramelo, toques de chocolate negro, glaseado de arándanos y mucho más son.
¿Cuáles son los nuevos sabores de Krispy Kreme?
- Dona Gryffindor: una dona sin glaseado con relleno de crema Kreme con sabor a mantequilla de galletas. Está bañada en un vibrante glaseado rojo y espolvoreada con un crujiente crumble de galletas Biscoff. Con una llovizna de glaseado dorado y el orgulloso escudo de Gryffindor.
- Dona Slytherin: una versión de la dona Original Glazed con una capa de glaseado se adorna con remolinos de crema de mantequilla verde y chocolate, y está cubierta con una mezcla de azúcar y galletas de chocolate desmenuzadas. Todo coronado con el astuto escudo de Slytherin.
- Dona Hufflepuff: una dona llena de bondad y sabor rellena generosamente con una deliciosa crema pastelera con sabor a caramelo de mantequilla marrón. Está bañada en un brillante glaseado amarillo dorado y cubierta con un delicado toque de chocolate negro, una galleta crujiente y el leal escudo de Hufflepuff.
- Dona Ravenclaw: una dona inspirada en la sabiduría bañada con un exquisito glaseado con sabor a arándanos. Para añadir un toque de chispa, se decora con chispas de azúcar y el icónico escudo de Ravenclaw.
Como parte de esta mágica colección, Krispy Kreme también vende de manera individual la Dona del Sombrero Seleccionador, que te invita a descubrir tu casa de Hogwarts.
Esta donas viene rellena con un misterioso Kreme, cuyo color te revelará si eres un valiente Gryffindor, un sabio Ravenclaw, un leal Hufflepuff o un astuto Slytherin. Está bañada en un delicioso glaseado de chocolate y cubierta con brillantes estrellas y azúcar dorados. Para un toque final, está coronada con una pieza de chocolate que reproduce el famoso Sombrero Seleccionador.
Donas gratis y un viaje al mundo de Harry Potter
Los fanáticos de as donas recibirán gratis una dona original glaseada el 23 de agosto, Krispy Kreme. Solo deben demostrar su pasión por Harry Potter con un día especial de las Casas de Hogwarts, según un comunicado de la marca.
Para obtener una dona gratis solo deben representar a su Casa de Hogwarts favorita, sin necesidad de compra, hasta agotar existencias.
También realizarán un concurso a partir del 1 de septiembre para viajar a Universal Studios Hollywood o Universal Orlando Resort para vivir la magia y la emoción del Mundo Mágico de Harry Potter.
