Presidente del Club León pone fecha para la posible venta del equipo

El presidente de los Esmeraldas del Club León, Jesús Martínez, se encuentra trabajando arduamente para poder concretar la venta del equipo en medio de las exigencias para acabar con la multipropiedad dentro del balompié azteca y evitar que sigan ocurriendo las polémicas que se generaron durante el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en el que quedaron fuera de la competencia a pesar de haber asegurado su cupo.

Durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo, el directivo aseguró que la principal intención es poder mantener la operatividad del club vendiendo la mayoría de las acciones, aunque quedándose con un poco del porcentaje del club para seguir formando parte del mismo ante todos los años que han estado al mando de dicha institución; ante este motivo resaltó que se encuentran trabajando para cerrar un acuerdo con un grupo de inversionistas.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

“Sí, hay que vender la mayoría. Hoy en día estamos teniendo contactos tanto con fondos como con gente que pueda venir a invertir en este equipo. Ya lo dije públicamente, queremos vender la mayoría, pero quedarnos con lo que es todo el manejo de lo que hemos hecho durante catorce años en esta institución y seguir tratando de crecer al equipo”, expresó.

“Entonces, yo creo que no nos quita absolutamente nada de tiempo estar viendo opciones para estos inversionistas; al contrario, creo que el día de mañana que se haga, porque se va a hacer que vendamos ese esa mayoría, pues va a llegar un una inyección importante económica para el club. Nosotros todo lo que hemos recibido del Club lo hemos invertido. Lo ves en la Esmeralda, lo ves en el Estadio, en todos lados, lo ves en la nómina. Hoy somos una de las nóminas más altas del país. Entonces, toda esa inversión la hacemos para tratar de hacer crecer al club”, agregó Martínez.

El presidente del Club León aseguró que de seguir las negociaciones como se encuentran actualmente, todo este acuerdo estaría cerrado para el próximo mes de junio de 2026; sostuvo que actualmente son una de las nóminas más altas del país y es algo que deben concretar de manera precisa para no tener ningún problema

“Nosotros no queremos estar en estos lugares que estamos hoy en día, al contrario, pero bueno, nos toca, como dicen por ahí ‘tragar tierra’ y después volver a lo que estamos acostumbrados, que es pelear campeonatos y estar en la tabla arriba. Yo creo que de aquí a junio puede haber noticias. De aquí a junio puede haber alguna noticia, como te digo, lo que queremos es ayudar al equipo, a la institución y seguir creciendo. De aquí a junio puede haber noticias”, relató.

Ciudad de México, 2 de diciembre de 2023. Jesús Martínez, presidente de Club León, durante el partido de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, entre las Águilas del América y los Esmeraldas del León, celebrado en el estadio Azteca. Foto: Imago7/ Diego Padilla

Para finalizar, Jesús Martínez habló sobre la reciente compra de los Gallos Blancos de Querétaro por parte del grupo inversor Innovation Capital, destacando que este tipo de compañías llegan con el objetivo de seguir reforzando el crecimiento del fútbol mexicano y especialmente del respeto que genera la Liga MX en el extranjero.

“Yo creo que nos da un una gran un gran ejemplo de lo que lo que es el el el futbol mexicano, que vengan este tipo de inversionistas, tanto a Querétaro como a Necaxa o como como como el mismo Atlético de Madrid que venga, como se manejan los equipos en el norte, obviamente Emilio Azcárraga en América, Amaury Vergara”, manifestó.

“Sabemos que estas inversiones son muy buenas, no por nada un fondo quiso entrar con una cantidad muy importante tanto la liga como la federación, así que yo creo que nosotros vamos a llevar por ese camino todo todos estos estos ejemplos. Para que valoren realmente lo que vale el equipo y lo que queremos reinvertir en el equipo. Obviamente nosotros lo que vamos a hacer es dar resultados y explicarles qué es lo que es el equipo y cómo se maneja el equipo. Así que yo creo que ese es un plus que tenemos nosotros, que queremos seguir, que tenemos las ganas y que obviamente queremos crecer el equipo”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Allan Saint-Maximin revela que Gignac fue vital para que llegara al América

–José Juan Macías llegaría como refuerzo a los Pumas

–“Para mí el mejor es Messi”: Franco Mastantuono es sincero y directo en su llegada al Real Madrid