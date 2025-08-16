Nacho Casano dice qué falló en su extinta relación con Daniella Navarro

Nacho Casano, actor argentino, habló con Jimena Gállego de sus sentimientos hacia Daniella Navarro, con quien tuvo una relación en La Casa de los Famosos 3 y se extendió durante varios meses.

“Hoy Daniella Navarro está casada pero se llevan increíblemente tú y ella, te quiere mucho, en cada oportunidad habla muy bien de ti”, le comentó la conductora mexicana, quien también destacó la buena relación que el artista tiene con Uguiella, hija de su ex.

Luego del comentario, el creador de contenido dijo: “Sí, lo describiste muy bien, ¿qué te digo? Me emociona un poquito”.

Nacho Casano dijo que todo lo que ocurrió luego de que terminaron lo sorprendió de forma positiva. “Sé que lo viví, sé que me encantó. No sabía que me ibas a preguntar esto y me voy a tomar el atrevimiento de hacer esto en vivo. En mi casa nada más tengo fotos de personas que no están conmigo, el resto lo llevo en mi corazón, pero hay una foto que me quedó por ahí y la única que no es de ellos la quiero mostrar acá”, dijo para enseñar una imagen con Uguiella.

El argentino explicó que esa foto fue de un cumpleaños de la niña un año después de que terminara con Daniella.

El actor comentó que le desea siempre felicidad a la venezolana y que se alegrará cada vez que le vaya bien.

En la entrevista también reflexionó sobre cómo esta relación le sirvió para evaluarse a sí mismo y sobre todo para no repetir errores con futuras relaciones. “Fallé yo en no subirme o ella en no bajarse al no lograr una resolución de conflictos. Ella era muy avasallante y yo prefería no tenerlos conflictos y dejarlo pasar”, aseguró.

Nacho Casano añadió que la actriz no fue el personaje que vieron en La Casa de los Famosos y que justamente fue de eso de lo que se enamoró. “Tiene muchos matices, pero sí tiene esa personalidad fuerte”, destacó.

