Robo tras cheque millonario falsificado en Nueva York

Marc Lindor fue acusado de depositar un cheque alterado por valor de $1,7 millones de dólares en un banco en Long Island (NY) y luego retirar grandes cantidades de efectivo antes de ser detenido.

Lindor, residente de Brooklyn (NYC) de 44 años, “interceptó un cheque legítimo en el correo y lo alteró para que reflejara su nombre”, según la policía del condado Nassau. Tras depositar el cheque del U.S. Treasury en un banco Capital One en Valley Stream en mayo, presuntamente realizó múltiples retiros que le costaron a la institución financiera $470,000 dólares.

Esta semana fue arrestado sin incidentes y acusado de hurto mayor y posesión ilegal de un instrumento falsificado, destacó Daily News. Los registros judiciales indican que Lindor se declaró “no culpable” y fue puesto en libertad bajo “condiciones no monetarias”.

El banco de Long Island donde Lindor presuntamente depositó el cheque se encuentra aproximadamente a 12 millas (19 kilómetros) al este de su domicilio de East Flatbush. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso tragicómico, el mes pasado un hombre que entró a una sede de Capital One Bank en Queens (NYC) y exigió dinero a un cajero salió con un modesto botín de apenas $37 dólares.

En junio un padre y su hijo fallecieron días después de robar un banco en Connecticut y enfrentarse a la policía desde su supuesto escondite en un motel. También ese mes dos ladrones armados robaron dinero en efectivo y un arma a un par de trabajadores de un camión blindado Brinks cuando entregaban billetes en un Bank of America en Queens.

En octubre el ladrón de un banco TD Bank en Brooklyn (NYC) fue arrestado con el dinero encima cuando se detuvo a desayunar en un restaurante en el Lower East Side de Manhattan. Un dispositivo de seguimiento oculto en los billetes robados guió a la policía hasta el sospechoso.

En septiembre de 2024 una mujer fue acusada de robar un auto, asaltar un banco y chocar de frente una patrulla cuando intentaba escapar, hiriendo a un policía estatal (NYSP) en Long Island. En 2021 Craig Gernett, supuesto ladrón de bancos con amplios antecedentes penales, fue detenido luego de que NYPD lo buscase por varias semanas como sospechoso de una serie de atracos mientras estaba en libertad condicional.

En un sonado caso en la historia criminal de Nueva York, el 20 de octubre de 1981 dos policías y un operador de un camión Brinks de transporte de dinero murieron baleados durante un robo hecho por los radicales del Ejército Negro de Liberación (BLA) en el condado Rockland.