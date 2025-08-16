“Son del diablo”: critican a Adamari López por mostrar los Labubus que tiene con Alaia

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, ha sido criticada luego de que mostrara la colección de muñecos Labubu que tiene con hija Alaïa Costa-López.

El video que subió la co-conductora Desiguales supera los 600 comentarios y en su mayoría le piden a la famosa que investigue acerca del origen de estas figuras coleccionables que han causado furor en el mundo.

Entre los mensajes que le han dejado a la artista están: “¿Cómo la gente puede comprar eso? Qué horror”, “Yo me informaría mejor de la historia real de estos muñecos, no es solo moda”, “Esa niña es tu misma cara Adamari. Dios la cuide y referente a los muñecos Labubu no son diabólicos en sentido real. Su aspecto “misterioso” viene de que el diseñador Kasing Lung quiso darles una mezcla de ternura y travesura, inspirada en criaturas de cuentos y mitología, pero no tienen ninguna conexión auténtica con prácticas ocultas ni con historias de maldiciones”.

Otros afirmaron: “No le compres esos muñecos a la nena, son diabólicos, no te has informado aún”.

Pese a esto, Adamari López se mostró muy emocionada por la adquisición de estos muñecos y justamente en el video que subió reconoció que había muchos a los que no le gustaban.

“Nosotros tenemos esta fiebre de los Labubus, hay mucha gente que las encuentra feas, que dicen cosas raras, nosotras nos las estamos disfrutando, nos parece que es súper lindo y super divertido”, dijo.

Con esto dejó ver que le interesa muy poco lo que digan en las redes, pues al final es una actividad con la que comparte tiempo y momentos especiales junto a su hija.

