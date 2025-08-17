El Bronx no está incluido en plan de la MTA para arreglar las señales del metro de Nueva York

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) se olvidó de El Bronx en un esfuerzo clave para acelerar el servicio del metro de Nueva York.

Los funcionarios han denominado la iniciativa de la agencia para modernizar las señales del metro, antiguas y poco fiables, como una solución para que los trenes sean más rápidos y confiables. La mayoría del sistema de señales, que se usa para dirigir los trenes, funcionan con tecnología de la década de los años 30 y propenso a averiarse.

Desde el año 2020, la MTA aprobó un total de $10,8 mil millones de dólares para modernizar los sistemas en cuestión a lo largo de un total de 162 millas de vías del metro.

Esto incluye $5,4 mil millones aprobados a inicios de 2025 a través del nuevo plan de construcción quinquenal de la agencia. Por medio de este plan, las cuadrillas instalarán sistemas de “control de trenes basado en la comunicación” que permiten que los trenes sean conducidos automáticamente por sistemas informáticos.

La MTA planea empezar a modernizar las señales en varias líneas del metro con letras en Brooklyn, Manhattan y Queens en los siguientes cinco años. Ya hay sistemas de señales modernos a lo largo de las líneas L y 7, dos de las rutas de metro más confiables.

Pero el dinero del plan no se dirigirá a mejorar ni un solo centímetro de vía en El Bronx. La falta de inversión agrava una frustracion conocida por los residentes y lideréis del distrito de bajos ingresos de la ciudad, quienes se siente olvidados.

Las autoridades de la MTA reconocieron la falta de mejoras en la señalización para los pasajeros de El Bronx, pero apuntaron que planean otras inversiones importantes en la infraestructura de transporte público del distrito.

“Creo que el Bronx está olvidado”, dijo Randy Batista, un pasajero que vive en el distrito.

Otros residentes de El Bronx dijeron que se está haciendo obvio que la MTA invierte menos en los pasajeros de ese distrito.

“Lo que he notado es que en Manhattan el servicio ha mejorado mucho y están modernizando increíblemente todas las estaciones, lo cual no es lo que está sucediendo en el Bronx”, expresó Adinah Benzion.

El Bronx cuenta con una de las tasas de asma más altas de Estados Unidos, debido en parte a la contaminación de las autopistas que lo atraviesan. No obstante, los habitantes son menos propensos a conducir que la mayoría de los neoyorquinos, El Bronx tiene una tasa de propiedad de vehículos más baja que cualquier otro distrito, excepto Manhattan, lo que hace que sus 1.4 millones de residentes dependan particularmente del transporte público.

Jamie Torres-Springer, jefe de construcción de la MTA, cuestionó la idea de que la agencia no está invirtiendo en El Bronx, informó Gothamist.

“Básicamente, 19 estaciones más serán accesibles para personas con discapacidades en los próximos años, lo que realmente duplica el número de estaciones accesibles para personas con discapacidades [en el distrito]”, señaló Springer.

Asimismo, manifestó que cada vez que la MTA hace accesible una estación, los equipos hacen otras mejoras, como añadir nueva pintura e iluminación.

Si bien la MTA no tiene planes actuales para modernizar las señales de El Bronx, sus proyectos en otras zonas de la ciudad presentan problemas. Todos los proyectos de renovación de señales que la agencia está llevando a cabo están retrasados.

Torres-Springer aseguró que la modernización de las señales del metro de El Bronx no podrán hacerse hasta que la MTA adquiera una nueva generación de vagones compatibles con la tecnología de control de trenes basada en comunicaciones. En este sentido, la MTA todavía no ha encargado ni diseñado esos nuevos vagones. Además, indicó que la agencia ha realizado algunas actualizaciones relativamente menores a los sistemas de señales de El Bronx en los últimos años.

La MTA recalibró las señales de la línea 5 del distrito en 2017, y en las vías de El Bronx para las líneas B, D, 2 y 6 en la década de 2000. La línea 4 no ha recibido mejoras en las señales desde mediados de la década de los 90, explicaron los funcionarios de tránsito.

Torres-Springer destaco que reemplazar los sistemas de señalización en otras partes de la ciudad es más urgente. Gran parte del equipo de la MTA planea reemplazar en las líneas A y C en Ozone Park, que ya tiene alrededor de 80 años.

“Nuestra prioridad es reemplazar los equipos de señalización más antiguos, y eso será lo mejor para brindar un mejor servicio, incluso para los residentes del Bronx, que podemos operar de forma segura y confiable en los lugares donde hemos reemplazado las señales antiguas”, dijo Springer.

“Esto genera muchas menos interrupciones en todo el sistema y, dado el funcionamiento de nuestro sistema, una interrupción en un lugar puede resultar en una interrupción importante en otro”.

