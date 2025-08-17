Policías combaten incendio devastador para salvar a residentes y a un perro en Coney Island

Ni la humareda ni el fuego impidió que dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) salvaran a dos hombres y a su labradoodle, de un incendio voraz en Coney Island esta semana.

Los oficiales, parte de los nuevos equipos de calidad de vida de la ciudad, cumplieron con su descripción de trabajo, y más, el 10 de agosto, luego de que detectaron una columna de humo desde West 36th Street cerca de Canal Avenue mientras ambos estaban de patrulla.

Un vecino colaboró con ellos para ubicar la casa unifamiliar en llamas y al llegar al patio trasero, donde la casa parecía una enorme hoguera y estaban devorando una pared, de acuerdo con lo que se observa en un video del NYPD.

“Vimos el incendio ardiendo en la parte trasera de la casa”, expresó el oficial Andy Guo, del distrito 60.

“No había tiempo para esperar a los bomberos”, dijo el oficial de policía Chris De Sciora. “Oímos ladrar al perro. Tuvimos que entrar como fuera. El muro trasero se estaba construyendo rápidamente”.

Los policías comenzaron a intentar romper una puerta corrediza de vidrio de la parte de atrás de la casa para poder entrar.

El perro, un labradoodle dorado de nombre Sea Biscuit, ladraba ferozmente hasta que sus dueños se despertaron.

“Entonces oímos a un señor gritando desde adentro”, indicó Guo, de 34 años. “Decidimos entrar sin pensarlo dos veces”.

En el video se observa a Guo rompiendo el cristal con la pértiga y saltando primero hacia adentro, seguido de su compañero, reportó New York Post.

“Tenía que entrar a la casa”, dijo Guo. “Mi mente y mi cuerpo estaban en piloto automático. No pensé demasiado, simplemente tenía que entrar”.

Ya en el interior de la casa incendiada, hallaron a dos hombres que estaban adentro durmiendo, y los sacaron al exterior.

“No se dieron cuenta de que la casa estaba en llamas”, apuntó Guo. “Siento que si hubiéramos esperado, ¿quién sabe qué habría pasado?”

El canino seguía ladrando cuando los policías ingresaron a la vivienda en llamas.

“Logramos acorralar al perro”, dijo De Sciora. “Realmente no hubo tiempo para pensar. El entrenamiento y la táctica tomaron el control”.

Actualmente, se está investigando las causas del incendio de la casa de Coney Island.

Los residentes y el perro no resultaron heridos. Los dos funcionarios recibieron atención médica por inhalación de humo. Guo también sufrió cortes al caerse de la puerta corrediza de vidrio.

“Me hice algunos rasguños en los brazos”, explicó Guo. “No me di cuenta de que sangraba”.

“Aunque era pequeño en ese momento, sabía que después de esos trágicos acontecimientos quería hacer todo lo posible para ayudar a proteger la ciudad que amo”, dijo De Sciora, de 31 años.

“Al final, solo quería ayudar a la gente”, expresó Guo, quien creció en Canarsie. “Siempre he sido un chico de Brooklyn. Quería contribuir”.

