Taylor Swift hace su debut en un podcast y se anota un nuevo récord

El 13 de agosto, Travis Kelce y su hermano Jason Kelce estrenaron un nuevo episodio de su podcast ‘New Heights’ y con él rompieron nuevos récords. ¿La razón? El fenómeno mundial de siempre: Taylor Swift.

‘New Heights’ se convirtió en el primer podcast en el que participa la estrella pop, y no es de extrañar, pues es el programa de su novio Travis y de su cuñado. Además de la novedad de ver a Swift hablando en un podcast, el episodio llegó a todo porque la cantante anunció el nombre y reveló la portada de su nuevo álbum.

Días antes del estreno del episodio se anunció la participación de Swift e incluso se compartió un video censurado en el que se mostraba el momento en que mostraba la portada. Eso, claro, hizo que miles de fanáticas estuvieran muy atentas a que el podcast estuviera disponible en todas las plataformas digitales.

Como lo ha hecho a lo largo de su carrera, Swift rompió múltiples récords de streaming. Logró 13 millones de visualizaciones en YouTube en 24 horas y colapsó brevemente la plataforma con 1.3 millones de espectadores simultáneos.

El anterior récord de espectadores simultáneos data de octubre del año pasado, y le pertenecía a ‘The Joe Rogan Experience’ y a su invitado Donald Trump.

Por otro lado, los clips de la entrevista que se publicaron en Instagram, TikTok, X, y otras redes sociales, reunieron más de 400 millones de visualizaciones. En YouTube, ‘New Heights’ pasó de tener 2.85 millones a 2.91 millones durante la aparición. Todo eso en las primeras horas del estreno del episodio.

En Spotify, el episodio también se ha posicionado como uno de los más exitosos del año.

Además de estos números, el podcast trajo consigo información de primera mano sobre el catálogo musical que Swift recuperó este año, sobre su gira ‘The Eras Tour’ y sobre el nuevo disco, titulado ‘The Life of a Showgirl’, que estrenará el próximo 3 de octubre.

