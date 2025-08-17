Tiroteo masivo en restaurante de Brooklyn deja tres muertos y ocho heridos este domingo

Al menos tres personas fueron baleadas y ocho resultaron heridas cuando varios sujetos armados abrieron fuego dentro de un salón de narguile y restaurante de Brooklyn a la hora del cierre aproximadamente este domingo en la madrugada.

Los funcionarios se apersonaron en el lugar de los hechos dentro de Taste of the City Lounge en 903 Franklin Avenue en Crown Heights poco antes de las 3:30 de la madrugada, informó Jessica Tish, comisionada del Departamento de Policía de Nueva York.

Watch as @NYPDPC and NYPD executives provide an update on an ongoing investigation in Brooklyn. pic.twitter.com/0bElrAjqE9 — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 17, 2025

Las tres personas que fueron asesinadas eran hombres, de 27 y 35 años, y uno cuya edad no se ha dado a conocer por el momento, declaró la policía. Las tres víctimas fueron declaradas muertas en la escena.

Hasta la mañana de este domingo no se han realizado capturas vinculadas con el tiroteo y los sospechosos no han sido identificados.

Las ocho personas heridas, cinco hombres y tres mujeres, fueron llevadas a hospitales locales con lesiones que no ponían en riesgo sus vidas, señaló NYPD.

Se recuperaron alrededor de 36 casquillos en el sitio del tiroteo, que al parecer se desencadenó por una pelea en el interior del multitudinario salón.

Asimismo, los investigadores recuperaron un arma de fuego en las cercanías de Bedford Avenue y Eastern Parkway, pero aún siguen con las pesquisas si esa arma estaba vinculada con la balacera del domingo en la madrugada.

“Tenemos el menor número de incidentes y víctimas de tiroteos registrado en siete meses del año en la ciudad de Nueva York”, señaló Tisch. “Algo así es, por supuesto, gracias a Dios, una anomalía, y es terrible lo que ha ocurrido esta mañana”.

El NYPD ha abierto una investigación y su personal se encontraba dentro del establecimiento cerca de un charco de sangre y vidrios rotos, de acuerdo con un video publicado en la plataforma X.

Taste of the City Lounge sirve platos estadounidenses y caribeños con barra completa, narguile y DJ.

El establecimiento, que abrió en 2022, fue escenario de otro tiroteo en noviembre del año pasado. Hubo heridos no mortales en ese tiroteo. Está ubicado a menos de media milla del histórico Museo de Brooklyn.

