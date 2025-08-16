Acuerdo de paz de Trump en lugar de un alto el fuego juega a favor de Putin

Hace menos de 24 horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los medios de comunicación desde el Air Force One que “no estaría contento” si el líder ruso, Vladimir Putin, no aceptaba un alto al fuego. Sin embargo, la postura del republicano ha cambiado la mañana de este sábado.

“Todos decidieron que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra”, decía la publicación, “y no un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene”.

Ucrania y sus aliados europeos habían pedido un alto al fuego inicial, como el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

En su reunión con Putin en Alaska coincidieron en que era preferible un acuerdo de paz directo, que abordar temas espinosos como las garantías de seguridad o el intercambio de territorios.

Un alto legislador ucraniano aseguró que ese cambio equivale a que Trump adoptara la postura de Putin sobre el conflicto bélico.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dio a conocer que presionó para una reunión trilateral con Trump y Putin durante una llamada telefónica con el mandatario estadounidense mientras viajaba de regreso a Alaska, afirmando que su adversario ruso debería ser amenazado como más sanciones di dicha cumbre no se lleva a cabo.

Trump pareció salir de su reunión con Putin creyendo que su homólogo estaba dispuesto a aceptar la idea de una cumbre trilateral, explicó un funcionario europeo.

Tras unirse a la segunda mitad de una llamada entre Zelensky y Trump este sábado, los líderes europeos emitieron una declaración conjunta sobre la reunión del viernes, diciendo que el próximo paso debe ser “más conversaciones”, esta vez con la participación del presidente de Ucrania.

En medio de su llamada con Trump y Zelensky, los funcionarios europeos también discutieron posibles garantías de seguridad del

“tipo artículo 5” para Ucrania, indicó una autoridad europea, añadiendo que no habría participación de la OTAN en las garantías.

El resultado de la cumbre de Alaska causó una fuerte reacción en Ucrania, y un residente de Kiev dijo: “Esta reunión solo benefició a Putin”.

“Por supuesto, nadie durmió; todos esperaban a ver cómo terminaría”, declaró Khrystyna Havrysh, residente de Kiev. «Quizás teníamos más miedo de que nos obligaran a aceptar algún tipo de paz».

“Es un poco triste y repugnante, por supuesto, que Putin caminara por la alfombra roja sonriendo, feliz de ser recibido de nuevo en el mundo democrático”, añadió. “Debió ser muy difícil para todos los ucranianos verlo”.

Asimismo, los combates siguieron mientras los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunían en Anchorage, no hubo tregua en el conflicto sobre el terreno en el este de Ucrania, ni en los ataques con drones en ambas direcciones.

Aumentar la presión y los ataques

En una publicación en la plataforma X, el presidente Zelensky brindó actualizaciones sobre el campo de batalla mientras advertía sobre un probable aumento de los ataques rusos en los días por venir.

Esto, señaló, podría ser un intento de Rusia de lograr una influencia política más favorable.

“Con base en la situación política y diplomática en Ucrania, y conociendo la traición de Rusia, anticipamos que en los próximos días el ejército ruso podría intentar aumentar la presión y los ataques contra posiciones ucranianas para crear circunstancias políticas más favorables para las conversaciones con los actores globales”, escribió el líder ucraniano.

I received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. The front, the defense of positions, and up-to-date information on the intentions and movements of the Russian army. We are defending our positions along the entire front line, and for the second day in a row, we have… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

El mandatario apuntó que Ucrania había “logrado éxitos” en algunas áreas “extremadamente difíciles” en Donetsk, una región al este de su país, por segundo día consecutivo.

