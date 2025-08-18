Anuncian módulo de la selección mexicana solo con jugadores de la Liga MX

La Federación Mexicana de Fútbol anunció este lunes que realizarán un módulo de trabajo de la selección de México entre el 25 y el 27 de agosto, que contará con la convocatoria de solo jugadores de la Liga MX.

A través de sus redes sociales los funcionarios explicaron que la concentración de la Liga MX permitirá continuar la preparación del estratega nacional Javier “Vasco” Aguirre en el proceso la selección mexicana de cara al venidero Mundial 2026 en el que serán sede junto a Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, cabe destacar que de la lista, que será publicada el próximo 22 de agosto, estarán ausentes aquellos convocables que se encuentren disputando las semifinales de la Leagues Cup con los equipos mexicanos que aún se mantengan en competencia.

También quedarán excluidos aquellos juveniles Sub-20 que se encuentren reunidos para participar en el mundial de la categoría que se celebrará en Chile entre el 27 de septiembre y el 16 de octubre.

El México del Vasco Aguirre ha vivido un 2025 positivo, luego de que en marzo pasado ganara por primera vez la Liga de Naciones de la Concacaf y en julio pasado obtuvo el bicampeonato de la Copa Oro.

El siguiente compromiso del Tri serán los partidos amistosos de septiembre ante Japón, el día 6, y en contra de Corea del Sur, el 9.

La concentración de agosto le permitirá a Aguirre ver a jugadores del torneo local de buen presente que no han tenido muchas oportunidades como Ángel Sepúlveda, del Cruz Azul y el máximo goleador del torneo Apertura 2025, o Jesús Angulo, uno de los mejores centrocampistas del campeón Toluca.

Además, Aguirre podrá trabajar con gran parte de la base de sus convocatorias como Alexis Vega y Marcel Ruiz, del Toluca; Luis Ángel Malagón, guardameta del América, o Roberto Alvarado, del Guadalajara.

