Turco Mohamed lanza dardo contra Pumas: “Los llevé a semifinales con menos presupuesto”

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, se mostró molesto por el empate 1-1 que registraron este fin de semana ante los Pumas de la UNAM en el partido correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y que afectó su andar en este arranque de competencia.

Ante este hecho el estratega reconoció durante una conferencia de prensa que su equipo sigue padeciendo de contundencia al momento de saltar al terreno de juego y al mismo tiempo habló sobre los daños que pueden causarles el darle ventajas en el marcador a sus rivales.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

“Pumas hizo un partido serio, tuvo muchas llegadas por el lado izquierdo, por ahí fue el gol, pero los resultados siempre son justos, no tengo queja porque nos faltó un poco más de contundencia para ganar este partido, pero seguimos aprendiendo y nos dejará mucha enseñanza este partido. Y tenemos que ser más contundentes, al primer minuto tuvimos un mano a mano y no lo concretamos”, expresó.

“Efraín (Juárez) dijo recién que tenemos más presupuesto nosotros y puede ser que pase por ahí, pero a mí me tocó dirigir Pumas y llegué a Semifinales con un presupuesto más escueto que el que tienen ahora, no hay que hablar de los rivales. Cada uno juega como quiere y como puede”, dijo Mohamed en sus declaraciones.

De igual manera habló sobre la ausencia de Alexis Vega en este encuentro al destacar que lo está guardando para poder estar completamente recuperado para el partido correspondiente a la Leagues Cup; además de esto aseguró que ya puede jugar más en esta posición debido a que Santiago Simón será de gran ayuda para jugar por el costado derecho tanto lateral como volante.

Toluca, Estado de México, 16 de agosto de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Diablos Rojos del Toluca y los Pumas de la UNAM, realizado en el estadio Nemesio Diez. Foto: Imago7/ Jesús Esquivel

Antonio Mohamed finalizó sus declaraciones asegurando que se encuentra cómodo con el equipo que posee actualmente y seguirán trabajando lo mejor posible para mantenerse en las primeras posiciones de la clasificación regular para avanzar a la Liguilla y así poder luchar por revalidar el título de campeón del balompié azteca que alcanzaron en el torneo Clausura 2025.

“Estamos bien, en la tabla estamos dentro de los primeros cuatro y en cuartos de la Leagues Cup, obviamente con jugadores lesionados y una pretemporada corta, pero bien, con energía y hay que seguir pensando en positivo, seguro aprendiendo, sumar y vamos a seguir peleando todos nuestros juegos”.

Actualmente los Diablos Rojos del Toluca se encuentran en la quinta posición de la tabla con un total de 10 puntos acumulados producto de tres victorias, un empate y una derrota, por lo que deben seguir sumando unidades si desean cumplir el objetivo de alzar un nuevo trofeo de campeón.

Sigue leyendo:

–Argentina presenta su convocatoria para la Fecha FIFA ante Paraguay y Perú

–Santos de Brasil despide a su técnico tras goleada ante Vasco da Gama

–Robert Dante Siboldi habla sobre la llegada de Guillermo Ochoa a Mazatlán