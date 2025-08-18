Argentino Cristian Romero renovó su contrato con Tottenham hasta 2029

El central argentino Cristian Romero fue uno de los grandes animadores del mercado de pases del fútbol europeo.

Con un nivel superlativo durante varias temporadas, el Cuti se estableció como uno de los grandes marcadores centrales del mundo, al punto de que fue buscado de forma prioritaria por parte del Real y Atlético de Madrid.

A pesar de las negociaciones, Tottenham anunció de forma oficial que el defensor de la selección argentina extendió su vínculo con el elenco de Londres hasta 2029.

Cristian Romero has signed a new, long-term contract with the Club

Corta los rumores de cambio

La consagración en la final de la UEFA Europa League en la temporada pasada dio a entender que la historia del Cuti con los Spurs iba a terminar con un título histórico para la institución.

Sin embargo, después de constantes sondeos desde España para quedarse con su pase, Romero seguirá en el equipo de la Premier League. “Estamos encantados de anunciar que Cristian Romero ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el Club”, anunció el cuadro de la Premier League en sus redes sociales.

Esto también está de la mano con la decisión que tomó el flamante entrenador Thomas Frank, quien nombró al campeón del mundo como el primer capitán del equipo. “Cuti es uno de esos líderes que no necesitan hablar todo el tiempo. Su presencia, su intensidad, su forma de defender: eso es liderazgo puro. Cuando entramos al campo, el equipo siente su energía. Y eso no se entrena, se nace con eso. No es solo un gran defensor, es un competidor total. Nos hace mejores cada día”, comentó el entrenador antes del arranque de la temporada.

Satisfecho por el nuevo desafío

El propio Romero expresó su satisfacción por el nuevo desafío: “Estoy muy contento de ser el primer capitán de este equipo. Es increíble y una gran responsabilidad. Nada cambia, ya que siempre hablo con mis compañeros antes de entrenar. Llevo cinco temporadas en el club y estoy muy contento de ser el capitán de este hermoso club”.

Además, el defensor cordobés destacó el diálogo con el entrenador: “Hablé mucho con el director técnico antes de la temporada. Es un buen entrenador y le agradecí por la capitanía”.

El inicio de la nueva campaña ha ratificado la confianza depositada en Romero. El central fue titular y completó todos los minutos en los dos primeros partidos oficiales: la mencionada Supercopa de la UEFA y el triunfo 3-0 ante Burnley en el arranque de la Premier League. Los Spurs se impusieron con un tanto de Brennan Johnson y dos de Richarlison, uno de ellos con una magnífica pirueta.

"I love football. I love this club. For me this club is the best in the world."



Ladies and gentlemen, your captain

