Cuándo dará el IRS los cheques de estímulo de $1,390 dólares

Millones de estadounidenses recibirán un nuevo alivio económico en 2025. El Departamento del Tesoro y el IRS confirmaron que se entregarán cheques de estímulo por $1,390 dólares, con la finalidad de ayudar a familias de bajos y medianos ingresos a cubrir gastos básicos como renta, alimentos y servicios.

Quiénes califican y cuánto recibirán

De acuerdo con los criterios oficiales, serán elegibles:

-Personas solteras con ingresos de hasta $75,000 anuales.

-Matrimonios declarando en conjunto con ingresos de hasta $150,000.

-Jefes de familia con ingresos de hasta $112,500.

Además, beneficiarios de programas federales como Seguro Social, Seguro de Discapacidad (SSDI), Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y beneficios de Asuntos de Veteranos también recibirán el pago de forma automática, siempre que sus registros estén actualizados.

Los pagos estarán libres de impuestos y no afectarán otros apoyos como Medicaid, SNAP, beneficios de jubilación o programas de asistencia alimentaria.

Cómo y cuándo se entregarán los cheques

El IRS indicó que los depósitos directos serán el método más rápido, aunque también se enviarán cheques en papel y tarjetas de débito prepagadas (EIP, por sus siglas en inglés).

La distribución está prevista para comenzar a finales del verano de 2025 y continuará durante varias semanas hasta cubrir a todos los beneficiarios.

Las autoridades recomendaron a los contribuyentes verificar que su información bancaria y dirección postal estén actualizadas con el IRS, a fin de evitar retrasos en la recepción del pago.

Alertan sobre fraudes y estafas

El IRS advirtió sobre intentos de fraude relacionados con los cheques de estímulo.

Se le pide a la población a consultar únicamente el portal oficial IRS.gov o la herramienta “Get My Payment” para conocer el estatus de sus pagos.

También se recordó que no se deben compartir datos personales a través de enlaces sospechosos, correos no oficiales o mensajes de texto.

Con esta medida, el gobierno busca brindar un alivio temporal a millones de familias ahora que los costos de vida siguen siendo elevados en todo el país.

