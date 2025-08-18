El viaje de Adamari López a Puerto Rico junto a su grupo de amigas

Adamari López, actriz puertorriqueña, ha compartido en su cuenta en Instagram un carrusel de fotos de un reciente viaje que hizo a Puerto Rico para ver a su amiga Karla Monroig en la película Diario: Mujer y Café.

En la descripción del mensaje, la co-conductora del programa Desiguales habló de lo mucho que disfruta compartir con sus amigas y más si se trata de verlas brillar en sus proyectos.

“Mi gente linda 💕 qué regalo tan bonito es la amistad… Nos fuimos todas juntas a Puerto Rico a apoyar a nuestra querida Karla Monroig en el estreno de Diario: Mujer y Café”, dijo.

Además de esto, contó: “Fue un viaje lleno de risas, apoyo, complicidad y recuerdos. Además, fue la primera vez de mi comadre Chiquibaby en la isla, ¡y qué rico compartir este momento tan especial con ella y con todas! Porque la vida se disfruta más acompañada de amigas que celebran tus logros como si fueran suyos. Díganme, ¿ustedes también tienen ese grupo de amigas que siempre está para celebrar y apoyarse en todo? Cuéntenme sus historias”.

Karla Monroig le agradeció a sus amigas por este gesto: “Gracias mis #tikitiki @adamarilopez @cynthiatorresroman @chiquibabyla @carlitos y todos los que viajaron a PR para ver la película conmigo. Los logros se celebran mejor cuando estamos rodeados de amigos y familia”.

La publicación de Adamari López no solo sirvió para promover el nuevo proyecto cinematográfico de su amiga, sino que también se convirtió en una emotiva muestra de la importancia de la amistad.

El hecho de viajar a la isla para apoyar a Karla Monroig ha sido muy bien recibido por los seguidores de ambas, quienes celebraron en los comentarios la muestra de compañerismo y apoyo mutuo entre las celebridades.

Sigue leyendo:

· Adamari López da consejos para mantener la intimidad tras ser padres

· El antes y después de Adamari López y su hija Alaïa

· Adamari López pone un alto a las críticas por una foto de su hija en tacones