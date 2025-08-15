Adamari López y su hija se contagian de la fiebre por los Labubus

Los Labubus, famosos muñecos con una monstruosa apariencia, han cautivado a varios personajes del entretenimiento y una de ella es Adamari López, quien con su hija Alaïa Costa-López ha buscado la manera de coleccionar estas figuras.

Esta es además una actividad que pueden hacer madre e hija juntas para pasar un rato divertido en casa.

La conductora boricua de televisión ha contado en su cuenta en Facebook lo mucho que le gusta abrir estas cajas sorpresas y descubrir cuál juguete les tocó.

“Qué bello, qué preciosita está”, decía la conductora de televisión luego de ver el personaje que estaba en la caja.

En la grabación del video se vio también cómo le salió a la niña un Labubu que ya tenía y que le gustó mucho, al punto que lo usó para decorar su mochila. “Enseña que tú ya lo tienes. Miren, qué hermoso”, decía Adamari López sobre este muñeco.

Además de esto, la boricua dijo las razones por las que se han contagiado de esta moda: “Nosotros tenemos esta fiebre de los Labubus, hay mucha gente que las encuentra feas, que dicen cosas raras, nosotras nos las estamos disfrutando, nos parece que es súper lindo y super divertido”.

Explicó también que su hija los usa para la mochila de la escuela y que se siente feliz cada vez que descubre cuál es el nuevo personaje que tiene.

Estas figuras coleccionables fueron creadas por el artista de Hong Kong Kasing Lung. El personaje, un travieso duende con orejas puntiagudas y una peculiar dentadura a la vista, forma parte de un universo más amplio de criaturas que Lung ha diseñado, conocido como “The Monsters”.

Su popularidad explotó gracias a la colaboración con Pop Mart, la empresa china que las produjo en un formato de cajas sorpresas.

