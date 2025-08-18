El video que Karol G subió para mostrar cómo era antes de la fama  

La cantante colombiana Karol G compartió un video en su cuenta en Instagram para recordar sus inicios en el mundo del espectáculo, cuando se grababa cantando y compartía estos momentos en plataformas como YouTube.

En un viaje a la nostalgia, la Bichota demostró cómo tuvo el sueño de ser famosa desde muy joven y gracias a su esfuerzo y dedicación lo logró.

“Acabo de encontrar este video de cuando me grababa videos cantando y los subía a YouTube pensando que alguien podría verme e interesarse por mí… Cuando no sabía hablar inglés y cantaba las letras como sonaban y algunas palabras hasta me las inventaba”, dijo la colombiana, conocida por éxitos como ‘Papacito’, ‘TQG’, ‘200 Copas’, ‘Mami’, entre otros.

En otra parte de la publicación, la artista indicó: “¡Veo este video y siento que han pasado como 7 vidas desde ese momento 🥺 me da tanta nostalgia! Pocas veces miro atrás porque siempre estamos ocupados viendo hacia el futuro… Tengo que reconocer que ver atrás y recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial”.

El video supera los 20.000 comentarios, la mayoría para celebrar su evolución como artista.

“Eres un ejemplo, los sueños si se cumplen”, “Los sueños se hacen realidad cuando se trabajan con el corazón”, “Por eso te amamos tanto, siempre nos enseñas algo nuevo. Nos haces reflexionar demostrando que la grandeza comienza en el corazón”, escribieron algunos seguidores de Carolina Giraldo, nombre real de Karol G.

La artista ha logrado consolidar una exitosa carrera en el género urbano. Su trabajo ha hecho que conecte además con millones de personas, que no solo disfrutan de su música y proyectos, sino también de conocer el lado más humano de la famosa colombiana.

Sigue leyendo:

• Karol G envía un mensaje de empoderamiento a sus fans

• Karol G deslumbra en París junto a Dua Lipa tras polémica por desplante en desfile de Schiaparell

• Ricky Martin y Eiza González defienden a Karol G tras desaire en una revista de moda