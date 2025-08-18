Gal Gadot atribuyó el fracaso de ‘Blancanieves’ a las presiones para pronunciarse en contra de Israel

La actriz israelí Gal Gadot se pronunció sobre el fracaso del live action del clásico de Disney ‘Blancanieves’ y aseguró que la cinta se vio afectada por el conflicto entre Israel y Palestina.

Gadot ofreció una entrevista al programa israelí The A Talks, citada por The Jerusalem Post. En la conversación respondió preguntas sobre el fracaso en taquilla de Blancanieves, película en dónde interpreta a la Reina Malvada. La actriz aseguró que la presión en Hollywood para pronunciarse en contra de Israel por sus ataques constantes a Palestina, que se ha traducido en la muerte de miles de palestinos, contribuyó al fracaso de la cinta.

La actriz comenzó aclarando que disfrutó el rodaje de la película y que incluso disfrutó trabajar con Rachel Zegler, quién interpretó a Blancanieves y durante la promoción de la cinta causó polémica al manifestar públicamente su apoyo a Palestina.

“Antes que nada, tengo que decir que disfruté mucho rodando esta película. Incluso disfruté trabajando con Rachel Zegler. Nos reímos, hablamos y fue divertido. Estaba convencida de que esta película iba a ser un gran éxito”, dijo Gadot.

En este sentido la artista aseguró que desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo armado palestinos Hamas atacó a Israel y mató a unas 1.200 personas y tomó más de 250 rehenes, hubo mucha presión externa para que las celebridades se pronunciaran a favor de Palestina. Gadot aseguró que las personas no aceptan la “realidad” de lo que ocurre en medio oriente y “decide por sí misma”.

“Siempre puedo explicar e intentar dar al mundo contexto sobre lo que está pasando y cuál es la realidad aquí, pero al final la gente decide por sí misma. Me decepcionó que la película se viera tan afectada por eso y que no funcionara bien en taquilla”, dijo la actriz.

Luego de estas declaraciones, Gal Gadot emitió una aclaratoria y aseguró que las presiones externas sobre el conflicto entre Israel y Palestina no fueron las responsables del fracaso de ‘Blancanieves’.

“Por supuesto, la película no fracasó únicamente debido a presiones externas. Hay muchos factores que determinan por qué una película tiene éxito o fracasa, y el éxito nunca está garantizado”, dijo la actriz según ‘The Jerusalem Post’.

A pesar de que los live action de Disney suelen ser exitosos en taquilla, Blancanieves costó casi $270 millones de dólares en hacerse y sólo recaudó alrededor de $205 millones de dólares en taquilla.

