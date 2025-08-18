Rosalía habla por primera vez de su breve romance con Hunter Schafer

La cantante española Rosalía se refirió por primera vez a su romance pasado con la estrella de ‘Euphoria’, la actriz Hunter Schafer. En una reciente entrevista la cantante respondió a la pregunta sobre sus parejas pasadas y dió una escueta respuesta sobre su sexualidad.



En una entrevista para la revista Elle, Rosalía la periodista Suzy Exposito describe su pregunta en torno a la definición pública de la sexualidad de Rosalía. “Cuando le pregunto a Rosalía si la experiencia la presionó para definir públicamente su sexualidad, queer o no, niega con la cabeza”, describe la entrevistadora.



De manera muy breve, Rosalía responde que solo la guía la libertad. “No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”. Aunque no menciona públicamente a Schafer se sabe que este es el único romance de conocimiento público que Rosalía tuvo con una mujer.



Lo cierto es que Rosalía y Hunter Schafer tuvieron un breve romance en 2019. Aunque al principio no hablaron públicamente de esa relación a ambas artistas las envolvían los rumores y especulaciones.



Ambas se conocieron en un desfile de Burberry en la Semana de la Moda de Londres. Ese mismo año acudieron juntas a la gala Billboard Women in Music. En este evento Rosalía le dedicó un mensaje a Hunter sobre el escenario. “Gracias a mi amiga Hunter por acompañarme esta noche. Te amo mucho”, dijo. Luego asistieron juntas en 2021 a la fiesta de los Grammy y a la gala MET de Nueva York.



Luego se confirmó que ambas artistas tuvieron una relación de cinco meses antes de que la catalana conociera al cantante Rauw Alejandro con quién estuvo comprometida pero la relación llegó a su fin.



La primera en hablar públicamente sobre esta relación fue Hunter Schafer en una entrevista para GQ en 2024. “Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así”, confesó Hunter.



Schafer aseguró que Rosalía es parte de su familia y destacó que guardan una buena amistad. Ambas coincidieron en el rodaje de la nueva temporada de ‘Euphoria’ donde Rosalía tiene una participación especial.

