Graban escenas de ‘Emily in Paris’ en Venecia

En agosto y septiembre del año pasado estrenó la cuarta temporada de ‘Emily in Paris’, la exitosa serie de Netflix que se decidió estrenar en dos partes. Tras el estreno de su segunda parte se confirmó que el contrato había sido renovado para una quinta temporada.

Se dice que en mayo de 2025 comenzó la producción de la quinta parte de la historia protagonizada por Lily Collins, pero recientemente se han compartido las primeras imágenes de la grabación.

Aunque la serie se basa en el traslado de Emily (Collins) a París y sus aventuras en la nueva ciudad, la cuarta temporada dio un giro en la historia a trasladar parte de la historia a Roma, Italia.

Ahora se sabe que la quinta temporada también incluirá escenas en Venecia, y en las imágenes que se compartieron recientemente se pueden ver los primeros looks que lucirá Collins en la ciudad.

Se puede ver a los personajes disfrutar de los canales de Venecia y también del Puente de los Suspiros, Campo Santi Giovanni e Paolo, San Francesco della Vigna, las Gallerie dell’Accademia y el Hotel Danieli.

Se ha informado que la producción estará en la ciudad hasta el 25 de agosto. Además de Collins, también se fotografió a Ashley Park, Eugenio Franceschini y Paul Forman, quienes interpretan a Mindy, Marcello y Nicolás de León respectivamente.

No se tiene fecha de estreno oficial para la quinta temporada. Crédito: Backgrid UK | Grosby Group

Hay que recordar que en la cuarta temporada Emily se traslada temporalmente a Roma para dirigir una nueva sucursal de la agencia, al mismo tiempo que comienza una relación con un nuevo personaje.

Por los momentos se desconoce la fecha exacta en la que estrenará la quinta temporada, pero se cree que será a finales de este año o a inicios del 2026.

