Joe Flacco es nombrado mariscal de campo titular de los Cleveland Browns

El veterano Joe Flacco volverá a ser mariscal de campo titular en la NFL. Los Cleveland Browns anunciaron este lunes que el campeón del Super Bowl será su QB1 para la temporada 2025.

Flacco se impuso en la competencia interna a Kenny Pickett, Dillon Gabriel, Shedeur Sanders y al recién incorporado Tyler Huntley, consolidándose como la primera opción en el esquema del entrenador Kevin Stefanski.

Durante la pretemporada, el exjugador de los Baltimore Ravens y de los New York Jets, entre otros, mantuvo la delantera en las proyecciones de profundidad, seguido por Pickett, mientras que Gabriel, Sanders, Huntley y el lesionado Deshaun Watson figuraban en el tercer puesto.

Las lesiones también jugaron un papel: Pickett sufrió un problema en el tendón de la corva y Sanders quedó fuera del segundo partido por una dolencia en el oblicuo.

Aunque Flacco y Pickett aún no han tenido minutos en pretemporada, el entrenador anunció que el veterano jugador de 40 años hará su debut el próximo sábado en el duelo contra Los Angeles Rams el próximo 23 de agosto, en lo que será la antesala al inicio de la campaña regular.

Flacco se unió al equipo de Cleveland en 2023 tras la lesión de Watson, lo llevó a los playoffs y ganó el premio al Regreso del Año en la NFL. Ahora, con su experiencia y familiaridad con el sistema ofensivo, vuelve a liderar un vestidor que ha contado con hasta seis mariscales bajo contrato en este verano.

