Mane de la Parra y Ligia Uriarte celebraron su boda rodeados de famosos

Después de haberse comprometido en diciembre de 2024, Ligia Uriarte y Mane de la Parra se casaron este fin de semana y sellaron su amor con una boda civil y religiosa de ensueño.

Todo comenzó en una preciosa hacienda de estilo colonial en Durango, México, donde la pareja firmó los papeles que los declararon oficialmente como marido y mujer.

Al día siguiente, familiares y amigos los acompañaron a una callejoneada por el Centro Histórico de la ciudad, donde disfrutaron de música regional, caballos, antojitos, mezcal, una visita al Museo de Francisco Villa y hasta actores disfrazados de revolucionarios. Una experiencia muy mexicana, divertida y súper original.

Para rematar la velada, Mane, que además de actor es cantante, sacó su lado romántico y le llevó serenata a Ligia con mariachi en vivo.

El momento más emotivo llegó al tercer día con la ceremonia religiosa en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, donde su hermana, Alondra de la Parra, dirigió una orquesta sinfónica que tocó en vivo piezas clásicas como la “Marcha Nupcial” de Mendelssohn y la “Tercera Canción de Ellen” de Schubert.

Mane apareció del brazo de su mamá, muy elegante, portando un jaquet clásico compuesto por saco negro, pantalón gris con rayas, chaleco y corbata en tonos plateados.

Por su parte, la novia, entregada por su padre, deslumbró con un vestido de silueta princesa en encaje chantillí, de talle asimétrico y bolero de mangas largas semitransparentes, así como un velo extra largo, del diseñador Benito Santos.

Después del “sí, acepto”, la pareja salió de la iglesia mientras sonaba una versión orquestal de “All You Need Is Love” de The Beatles, y todos los invitados coreando “¡sí se pudo!”.

Para cerrar con broche de oro, la fiesta final fue en una hacienda en Dolores Hidalgo. Los recién casados entraron a la recepción con “September” de Earth, Wind & Fire sonando de fondo, y desde ahí todo fue amor, brindis, baile, abrazos y buenos deseos.

La boda reunió a varios famosos del medio artístico y cultural, entre ellos, Gaby Rivero, Luis Gerardo Méndez, Alejandro Nones, Josemaría Torre, Ludwika Paleta, Paul Stanley y Dany Dayz, quien fungió como padrino.

El chef Carlos Gaytán estuvo a cargo de coordinar el menú del festejo.

