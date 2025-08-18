Seguro Social: quiénes recibirán pago directo de hasta $5,108 el 20 de agosto

Millones de jubilados en Estados Unidos esperan su próximo cheque del Seguro Social, programado para la tercera semana de agosto. Los pagos, que este año alcanzan un máximo de $5,108 para quienes se retiraron a los 70 años, se distribuyen en distintas fechas según el día de nacimiento del beneficiario.

Fechas de pago en agosto

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) divide los pagos en tres rondas mensuales:

-13 de agosto: jubilados nacidos entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año.

-20 de agosto: jubilados nacidos entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes del año.

-27 de agosto: jubilados nacidos el día 21 o después de cualquier mes del año.

De esta manera, quienes cumplen años entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes del año serán los próximos en recibir su depósito directo o cheque físico el día 20.

Cuánto se puede recibir

El monto varía en función de la edad de jubilación y de los aportes hechos durante la vida laboral. Según la SSA:

-Al jubilarse a los 62 años, el pago máximo es de $2,831 mensuales.

-A los 70 años, la cifra sube hasta $5,108 mensuales.

Esto significa que quienes retrasaron su retiro obtendrán un beneficio significativamente mayor.

Cómo se determina el pago

Los cheques del Seguro Social dependen de varios factores:

-La edad al momento del retiro.

-Los años cotizados.

-Los ingresos sobre los que se pagó el impuesto de nómina.

La SSA ofrece una calculadora en línea que permite a los trabajadores estimar el monto que recibirán al jubilarse.

Financiamiento y riesgos futuros

El programa se sostiene gracias al impuesto sobre la nómina que pagan empleados y empleadores. Sin embargo, los analistas advierten que el sistema enfrenta presiones.

Según estimaciones oficiales, el fondo fiduciario del Seguro Social podría no cubrir pagos completos a partir de 2034 si el Congreso no toma medidas, debido al aumento de jubilados y la disminución de trabajadores cotizantes.

