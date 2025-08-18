Ricky Martin recibirá el primer premio Latin Icon en los MTV Video Music Awards 2025

El próximo 7 de septiembre en el estadio UBS de Elmont, de Nueva York, el cantante Ricky Martin se convertirá en el primer artista en recibir el premio Latin Icon durante los MTV Video Music Awards 2025, un nuevo reconocimiento que celebra el impacto global de los artistas latinos.

Además de destacar su trayectoria, este homenaje llega en un año bastante simbólico para el intérprete, pues marca el 26 aniversario de su memorable actuación en los VMAs de 1999, donde el boricua encendió el escenario con su tema “Livin’ la Vida Loca”, y se convirtió en el primer latino en ganar el premio a Mejor Video Pop, además de que se llevó cinco estatuillas.

Cabe señalar que, aunque el premio Latin Icon debutará oficialmente este 2025, MTV ya ha otorgado importantes honores a artistas latinos e internacionales. En 2023, Shakira hizo historia al ser la primera artista sudamericana en recibir el premio Michael Jackson Video Vanguard. La colombiana también protagonizó una actuación que se hizo viral.

Con este nuevo galardón, MTV da un paso importante para crear un espacio para los artistas latinos que han moldeado la música y la cultura a escala global.

Ricky Martin ha vendido más de 70 millones de álbumes en todo el mundo y ha acumulado durante poco más de cuatro décadas de carrera múltiples premios Grammy y Latin Grammy.

Además del puertorriqueño, la gala contará con presentaciones en vivo de artistas como Sabrina Carpenter, Alex Warren, Busta Rhymes, y J Balvin, entre otros. De hecho, Busta Rhymes será honrado con el primer Premio Visionario Rock the Bells, otro reconocimiento especial que se integrará a esta edición.

Los MTV Video Music Awards 2025 se transmitirán en vivo el próximo 7 de septiembre, convocando a las figuras más importantes de la música en una de las noches más esperadas de la industria.

