Sylvester Stallone muestra su hogar en Florida

Para Sylvester Stallone y su esposa Jennifer Flavin no fue fácil conseguir la mansión ideal, aunque tenían muchas opciones, ninguna de las que visitaban los enamoraban. Además, la búsqueda la estuvieron haciendo tras la pandemia del covid-19.

Recientemente, el actor abrió las puertas de la propiedad que sí los atrapó y que se convirtió en su residencia principal y en la de su familia. Habló sobre la propiedad con la revista ‘Veranda’, quienes también se encargaron de compartir un recorrido fotográfico por el sitio.

Aunque dieron con la estructura que les gustaba, la cual data de 2014, igualmente Stallone se encargó de desarrollar un proyecto de reforma que adaptara el lugar a su gusto y que cumpliera con sus necesidades. Aunque en el camino tuvo algunos enfrentamientos con sus vecinos.

“No me importa si alguien derrama algo. Puedo cambiar la alfombra o mandarla a limpiar. Tenemos tres perros, un gato y muchos hijos; nada de lo que poseemos es valioso. Nuestra familia es valiosa, pero las cosas materiales no lo son”, dijo Stallone a ‘Veranda’.

El nuevo diseño de interiores estuvo a cargo de Martyn Lawrence Bullard, con quien el actor había trabajado antes, pero en la costa oeste.

El resultado final es digno de revista, resalta el estilo moderno que combina con las áreas verdes enmarcadas por los grandes ventanales de la casa. Además, el sitio podría ser comparado con un museo, pues Stallone se ha encargado de instalar varias de sus obras de arte.

Adicionalmente, cada obra de arte comparte espacio con elementos de marcas de alto nivel, como por ejemplo una lámpara de araña que diseñó Ralph Lauren para Visual Comfort.

La propiedad incluye extensas áreas verdes con terraza, área de comedor, piscina, área de spa, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre. Y para completar, la residencia tiene acceso directo a una playa privada.

