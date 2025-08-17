Matt Roloff se quiere deshacer de su popular granja en Oregon

En los últimos tres años Matt Roloff ha intentado deshacerse de la granja en Hillsboro, Oregon, que le perteneció en las últimas décadas y que fue protagonista de su reality show ‘Little People, Big World final’.

Actualmente, la granja está disponible en $2.9 millones de dólares, aunque en 2022 esperaba recibir $4 millones de dólares. Desde que entró al mercado hace tres años, Roloff ha cambiado de estrategia y ha rebajado al precio para atraer interesados.

Incluso, ha usado sus propias redes sociales para compartir videos y fotos del sitio para atraer posibles compradores. No ha dejado el trabajo de promoción solo al agente de bienes raíces.

Al mismo tiempo, en 2024 se transmitió el último episodio del famoso reality show del cual fue creador y protagonista.

Mientras insiste en vender la propiedad de 16 acres, Roloff ha ofrecido la residencia para alquilar a través de Airbnb por temporadas cortas.

En el listado, disponible en la página web de Tercek Real Estate Group, se dice que esta es una oportunidad ideal “ya sea que busque un refugio tranquilo, visualice un próspero negocio de agroturismo o sueñe con un santuario creativo, esta propiedad lo cumple en todos los sentidos”.

La casa principal tiene una extensión de 6,462 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cinco baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

También se resalta que en la propiedad “abundan las comodidades al aire libre, incluyendo una piscina cristalina, pintorescos puentes que conectan senderos panorámicos e incluso un encantador castillo de piedra. Ya sea que sueñe con recibir visitas para catas de vino, cenas de la granja a la mesa, retiros o simplemente crear un paraíso personal, esta finca es su lienzo”.

También tiene los espacios más comunes como piscina, área de spa, terraza y otros espacios para compartir con familiares o amigos.

