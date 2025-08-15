Anthony Davis pide $40 millones de dólares por su mansión en Los Ángeles

En 2023, Anthony Davis firmó una extensión de contrato por 3 años y $186 millones de dólares con Los Angeles Lakers, pero en febrero de este año el jugador de fútbol americano fue parte de un intercambio histórico.

El intercambio mandó a Davis de Los Angeles Lakers a los Dallas Mavericks, y en su lugar, los Lakers recibieron a Luka Dončić. Su traslado a Dallas ha hecho que el deportista decida deshacerse de la mansión en Bel Air Crest, California, que le pertenece desde hace cuatro años.

La propiedad acaba de entrar al mercado de bienes raíces por $40 millones de dólares, una cifra superior a los $31 millones de dólares que él pagó por el sitio hace más de cuatro años.

En el listado, disponible en la página web del agente de bienes raíces Jordan Cohen, se describe la propiedad como “una obra maestra europea de clase mundial, recientemente rediseñada y diseñada profesionalmente a la perfección. Con una ubicación ideal tras enormes portones privados dentro de la prestigiosa comunidad vigilada Bel Air Crest”.

La casa principal tiene una extensión de 17,254 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, ocho baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, sala de juegos, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Aunque su construcción data de 2010, en los años recientes el sitio ha tenido algunas reformas en las que se ha logrado mantener el sitio más actualizado y en buen estado. En el listado se destaca que una de las reformas se hizo en la cocina.

También hay un garaje con capacidad para hasta 30 vehículos. “Otras comodidades incluyen un ascensor, un impresionante sistema de paneles solares, un sistema de domótica, puertas y ventanas nuevas”, nombre el agente encargado de la venta.

Además de la casa principal, esta propiedad ofrece extensas áreas verdes, terraza, cocina, área de barbacoa, piscina olímpica, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

