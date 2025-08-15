Chris Pratt insiste en vender su mansión en Pacific Palisades

En 2023, Chris Pratt y su esposa Katherine Schwarzenegger decidieron deshacerse de una mansión en Pacific Palisades, California, que se encargaron de reformar ampliamente. Durante dos años la propiedad ha estado entrando y salido del mercado.

El año pasado, la pareja decidió paralizar la venta por un tiempo porque se centraron en tener a su tercer bebé. Ahora, han puesto decidido intentarlo nuevamente y la residencia está disponible en el mercado por $19.9 millones de dólares.

Esta noticia se dio al mismo tiempo que Pratt y la hija de Arnold Schwarzenegger alquilaron la polémica mansión de Katy Perry en Montecito.

La propiedad en venta estuvo disponible originalmente por $32 millones de dólares, pero la falta de interesados y el paso del tiempo los ha obligado a rebajar el precio más de $10 millones de dólares.

El costo actual de la casa sigue estando por encima de los $15.6 millones de dólares que el actor y la escritora pagaron por el sitio en 2018, aunque hay que tomar en cuenta lo que invirtieron en la reforma. Gracias a esa reforma, el sitio ahora tiene un estilo más moderno, pero parece no ser suficiente para atraer inversores o millonarios.

En el listado, se describe la propiedad como “una obra maestra arquitectónica única en Pacific Palisades”.

Lo que ofrecen es una casa principal de 12,900 pies cuadrados distribuidos en seis habitaciones, 12 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado, spa, simulador de golf y otras comodidades.

También incluye una casa de huéspedes y un garaje con capacidad para varios vehículos. Los que compren el sitio podrán disfrutar de áreas al aire libre como terraza, piscina de agua sala, hoguera, área de spa, área de barbacoa y más.

