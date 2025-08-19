Adamari López desata polémica al hablar sobre la vestimenta femenina

Adamari López una vez más vuelve a dar de qué hablar por sus declaraciones en el programa “Desiguales”, al abordar el tema de las mujeres y la forma en que a veces se visten. Por ello, aprovechó para destacar que, en muchas ocasiones, la reacción de los hombres es provocada por ellas mismas, dado que lucen prendas muy cortas y para ellos suele ser un poco más complejo contenerse.

La presentadora de televisión fue bastante clara con el vestuario que usan las mujeres sin querer recibir mayor atención por donde transitan, situación que poco ocurre en el caso contrario: “A veces tenemos doble moral. Si tú sabes que te estás poniendo algo corto y que puede llamar la atención de un hombre, no te vengas a ofender porque el hombre tiene una reacción y te mira cuando llegas con la falda corta”.

Sin embargo, entiende que, como mujer, suele ser muy incómodo el hecho de que algunos hombres se queden mirando a las féminas por lo que llevan puesto, aunque mencionó que es una reacción completamente normal, ya que no pueden evitar notar lo que tienen delante. Lo que sí pueden contener es el hecho de soltar palabras vulgares para atacar a otras personas por cómo lucen.

“Otra cosa es que el hombre se contenga del deseo de quererte decir algo o atacarte sexualmente, pero de que te va a mirar, claro, si tienes una falda corta, tienes un escote y tienes los (…) por fuera, claro que te mira el hombre“, añadió durante su intervención en el talk show transmitido a través de las cámaras de Univision.

La también conductora de ¿Quién caerá?, expresó que, desde su forma de ver las cosas, cree que las féminas se enfocan en tres aspectos a la hora de elegir su look: puede ser para ver a uno que le gusta, para sentirse bien consigo misma con lo que lleva puesto y para darse cuenta de cómo puede llamar la atención de otra mujer.

“Uno se viste para gustarse a uno mismo, uno se viste para gustarle o para atraer a un hombre, y también se viste para ver cómo te mira otra mujer“, dijo la puertorriqueña.

