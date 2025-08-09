Adamari López defiende compartir momentos con Toni Costa por su hija

Adamari López y Toni Costa siguen compartiendo momentos especiales juntos, y esto se debe a una simple razón: tienen una hija en común. En un nuevo episodio de su pódcast, decidió hablar con su comadre Chiquibaby sobre las críticas que ha recibido de forma constante a través de las redes sociales cuando comparte alguna foto o video de los tres.

La conductora de televisión de origen puertorriqueño rechazó contundentemente la cantidad de expresiones que se generan en contra de los tres y dijo que no va a dejar de compartir con el papá de su pequeña por el simple hecho de que necesita que ella, cuando esté grande, tener un agradable recuerdo de su infancia y no aquellas experiencias amargas de que sus padres ni siquiera se toleraban. Por lo tanto, van a seguir celebrando sus triunfos sin importar el qué dirán.

“Él es su papá, yo soy su mamá y tenemos que celebrar esos momentos importantes para ella-esos hitos en su escuela, esos cumpleaños-juntos como familia porque es lo que ella quiere recordar- Ella no quiere recordar que sus papás no estaban juntos, sino que en armonía podemos celebrar los momentos importantes de ella que, además, le van a dejar a ella emocionalmente y mentalmente mucho más saludable. Así que yo creo que todo eso es superimportante”, dijo en ‘Ada y Chiqui de Show’.

López afirmó que no va a dejar de compartir ese tipo de actividades o festejos con ella por el simple hecho de que para algunos sea incómodo que tengan un momento familiar que le quede a ella para el recuerdo de una manera positiva y que sume aspectos que le van a aportar en un futuro: “Por más que a lo mejor estén en desacuerdos, es un momento en armonía lindo donde hay que festejarles a ellos porque lo que queremos es el bien para nuestros hijos”.

Para algunos seguidores, suele ser de gran sorpresa la forma en que ella se lleva con Toni, quien ha vuelto a rehacer su vida sentimental en dos ocasiones desde que ellos están separados. Recordemos que, después de más de una década juntos, decidieron poner fin a la unión que tenían, y fue en el año 2021 cuando dieron el anuncio que acaparó los principales titulares del mundo del entretenimiento.

“Si cada cual ha hecho su familia, integrarse todos. Si la otra pareja ya tiene a alguien y es ya una cosa fija y segura, pues entonces se pueden reintegrar toda la familia y unirse en una foto”, dijo sobre los momentos especiales que comparten los tres.

