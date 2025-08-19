Comité del Congreso publicará parte de los archivos de Epstein

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes anunció este martes que pondrá a disposición del público una parte de los archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, tras recibirlos del Departamento de Justicia.

Según adelantó un portavoz citado por CNN, el comité comenzará a recibir los documentos este viernes.

Sin embargo, la publicación no será inmediata: antes se eliminarán los nombres de las víctimas y otra información considerada sensible vinculada a la investigación sobre los abusos sexuales a menores cometidos presuntamente por el magnate, quien se suicidó en prisión en 2019.

Además, se espera que el Comité consulte al Departamento de Justicia para garantizar que los documentos divulgados no afecten negativamente los casos e investigaciones penales en curso.

A pesar de eso, los demócratas han acusado a los republicanos de retrasar la publicación de los documentos al permitir que el Departamento de Justicia incumpliera el plazo fijado por el comité. Recordaron que la citación ya ordenaba proteger la identidad de las víctimas y casos de abuso infantil, por lo que consideraron injustificada la demora adicional.

“La publicación de los archivos de Epstein en lotes simplemente continúa el encubrimiento de la Casa Blanca. El pueblo estadounidense no aceptará nada que no sean los archivos de Epstein completos y sin censura”, declaró el representante Robert García de California, según CNN.

Tensiones por el caso Epstein

El acceso del Congreso a estos archivos se produce después de que el comité emitiera una citación al Departamento de Justicia, que finalmente aceptó entregar los registros. No obstante, la propia agencia federal advirtió que el proceso de entrega será gradual, ya que requiere una revisión cuidadosa para garantizar la confidencialidad de las víctimas.

La decisión de liberar parte de la documentación llega en un clima de alta presión política.

En julio, el Departamento de Justicia había asegurado que no se difundiría más información sobre Epstein, lo que desató fuertes críticas entre las bases del movimiento MAGA, cercano al presidente Donald Trump.

Estos sectores han alimentado teorías que señalan la supuesta presencia de figuras influyentes del mundo político y económico entre los clientes de Epstein, hipótesis que nunca han sido confirmadas oficialmente.

El comité no detalló cuántos documentos podrían hacerse públicos ni en qué plazos, pero dejó claro que la intención es divulgar parte del material una vez finalice el proceso de censura de datos privados.

Con información de EFE.

