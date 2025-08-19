Cuatro personas, incluidos dos niños, fueron hallados muertos en una casa en New Hampshire

Autoridades en New Hampshire está investigando la muerte de cuatro miembros de una familia, incluidos dos menores, en una residencia de Madbury, una pequeña localidad al noroeste de Portsmouth. Un niño pequeño fue hallado ileso en el interior de la vivienda.

Los oficiales descubrieron los cuerpos de dos adultos y dos niños el lunes por la noche, luego de recibir una llamada al 911 alertando sobre la situación. Según un comunicado de la Oficina del Fiscal General del estado, todos los fallecidos presentaban heridas de bala.

Los cuerpos fueron encontrados a las 8:21 p.m. y las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos. Las identidades de los fallecidos no han sido reveladas por las autoridades, mientras se esperan las autopsias programadas para el miércoles por la Oficina del Médico Forense Jefe.

La notificación a los familiares más cercanos también está pendiente. Los investigadores han descartado que exista una amenaza para el público en general.

Surgen dudas en medio de la investigación

El fiscal general adjunto, Ben Agati, mencionó a la estación WMUR, afiliada a ABC, que los investigadores tienen más preguntas que respuestas en este momento. La principal incógnita que buscan resolver es el motivo del suceso.

Agati señaló que la pregunta más difícil de responder es el porqué, ya que los investigadores intentan comprender la secuencia de los eventos dentro de la casa. Los detalles sobre el arma utilizada y otras pruebas están siendo analizados para determinar la cronología exacta de los hechos.

Del mismo modo, apuntó que debido a la complejidad del caso, con al descubrirse múltiples víctimas y la ausencia de una amenaza externa, ha llevado a las autoridades a trabajar en la reconstrucción precisa de lo ocurrido.

Con información de ABC News

