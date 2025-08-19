Edson Álvarez se pone a un paso de firmar con el Fenerbahçe

El jugador mexicano y capitán de la selección mexicana, Edson Álvarez, se encuentra en lo que serían sus últimas horas dentro de la Premier League para poder iniciar una nueva etapa en su carrera profesional dentro del Fenerbahçe de Turquía, equipo que actualmente se encuentra bajo las órdenes del portugués José Mourinho.

El mediocampista azteca está en la mira del conjunto otomano desde hace un tiempo y de acuerdo con la información suministrada por el especialista en fichajes, Fabrizio Romano, su traspaso estaría prácticamente encaminado y sólo tendría que cumplir un paso para ser firmado este mismo martes.

“Edson Álvarez puede convertirse en nuevo jugador del Fenerbahçe desde hoy”, escribió Romano este martes a través de su cuenta en la red social X.

Previamente el periodista había adelantado las negociaciones entre el West Ham United y el cuadro turco para poder hacerse con los servicios de Edson Álvarez, quienes esperan poder convertirlo en una de sus principales figuras dentro del ataque para esta temporada.

“Negociaciones positivas en las últimas horas con el West Ham sobre un acuerdo de cesión con opción a compra. El acuerdo con el jugador también está cada vez más cerca, según se ha revelado hoy”, informó a través de sus redes sociales.

Mexico midfielder Edson Álvarez (4) moves the ball while defended by Honduras defender Kervin Arriaga (5) during the first half of a CONCACAF Gold Cup semifinal soccer match Wednesday, July 2, 2025, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Álvarez, que aún tiene contrato vigente con los Hammers hasta el año 2028 y cuyo valor ronda los $25 millones de dólares, sería una incorporación solicitada directamente por Mourinho, quien busca reforzar su mediocampo con la intensidad y solidez que caracteriza al mexicano.

Desde su llegada a Inglaterra, el exjugador del Ajax de Ámsterdam ha disputado un total de 73 encuentros oficiales con el West Ham, registrando dos anotaciones, tres asistencias y acumulando un total de 24 tarjetas amarillas junto con dos expulsiones.

El principal interés de Álvarez es poder mantener una solidez y continuidad dentro del terreno de juego para poder mantenerse en las mejores condiciones posibles de cara a lo que será su posible participación en el Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

