Madre de prospecto dominicano que murió ahogado exige esclarecer las circunstancias de su muerte

La muerte de Talmaré Gustavo, prospecto de béisbol de 14 años, ha dejado más preguntas que respuestas. Ahora, su madre, María Esther Pimentel, desconfía de la narrativa que indica que su hijo abandonó la academia junto a otros compañeros para bañarse en un lago sin autorización ni supervisión adulta.

En una entrevista para Diario Libre de República Dominicana, María Esther aseguró que no confía en la versión que se maneja sobre que su hijo abandonó la academia para ir a tomar un baño en un largo cercano junto a otros compañeros. Por este motivo, exigió una investigación profunda para “saber lo que realmente pasó con su hijo”.

El adolescente fue hallado sin vida la noche del pasado viernes 15 de agosto en una laguna ubicada en El Toro de Guerra, detrás de la Academia Amaury Nina, donde entrenaba en República Dominicana.

Según un informe preliminar de la Dirección Regional Santo Domingo Este, el joven murió por asfixia por inmersión. Se presume que cayó al agua mientras buscaba frutas, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

“Tienen que investigar más profundo, porque se tiene que llegar más allá. Hay más cosas detrás de todo, nadie quiere hablar, pero ellos saben que hay cosas detrás de todo”, dijo.

Pimentel expresó que Talmaré no era un joven que desafiaba las reglas, por ende, no era capaz de hacer cosas prohibidas. La versión que ella conoce y de la cual desconfía es que el prospecto salió a un lago con cuatro compañeros después del entrenamiento del viernes sin autorización de los entrenadores ni supervisión de adultos.

Cronología de los hechos

Pimentel relató que estuvo en la academia el viernes hasta las 2:30 p.m., donde vio a su hijo sano y tranquilo. Más tarde, recibió una llamada de él asegurándole que todo estaba bien. Sin embargo, pasadas las 9:00 p.m., el propietario de la academia, Amaury Nina, la llamó pidiéndole que acudiera “de urgencia”, sin explicarle lo ocurrido.

Al llegar cerca de las 11:00 p.m., notó a los entrenadores y jugadores fuera del recinto. Al preguntar por su hijo, recibió respuestas evasivas. Finalmente, fue la esposa del propietario de la academia quien le informó que Talmaré había fallecido.

“Cuando llegué allá vi a todos los muchachos afuera, los entrenadores, le preguntaba qué hacían afuera y dónde estaba mi hijo Gustavo (…) nadie me contesta, al final, hay uno que me dijo: ‘Yo tengo rato que no veo a Gustavo’ y pregunté al entrenador, ¿qué pasó? Me dijo, ‘todo está bien’”, narró.

“Ahí salió la esposa de Amaury y me dijo siéntate, tengo una noticia, tu hijo se escapó, brincó una pared, son cuatro que brincan la pared, que saltó a buscar limoncillos y había una laguna (…) tu hijo desapareció, yo, ¿cómo así, a qué hora? Me dijo sí, desde las tres y media, tenía una práctica y cuando ellos ven que él no fue a practicar comienzan a buscarlo”, agregó.

Según esa versión, el joven habría escapado junto a otros tres compañeros, brincando una pared para buscar limoncillos en una zona cercana a la laguna. Se reportó su desaparición desde las 3:30 p.m., cuando no se presentó a la práctica.



