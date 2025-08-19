Nació bebé de policía inmigrante abatido en masacre de Park Av en Nueva York

Jamila Akhter, viuda que quedó embarazada del agente NYPD Didarul Islam abatido el 28 de julio en la tragedia de 345 Park Av, dio a luz a un niño en un hospital en Manhattan.

Además del pistolero Shane Devon Tamura, ese día murieron cuatro personas y otra quedó gravemente herida. El alcalde Eric Adams acompañó a la viuda en el Hospital Mount Sinai el domingo por la noche, después de que ella entrara en labor de parto. “Estamos muy contentos”, declaró ayer la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch. “Jamila… dio a luz a un hermoso niño”.

El nombre del bebé es Arham, escribió Tisch ayer en Twitter/X. “Estamos muy emocionados”, comentó además el alcalde Adams, citado por Daily News. “Dios obra de maneras misteriosas”. La pareja ya tenía dos niños varones.

Islam, inmigrante de Bangladesh, era policía desde 2021 y pertenecía a la 47ª Comisaría de El Bronx, pero en el momento de la tragedia estaba asignado en Park Av. Fue ascendido a detective en su funeral. Su padre, Abdur Rob, sufrió un infarto leve cuando se enteró de que su hijo no había sobrevivido al tiroteo masivo.

Autorizado por NYPD, Islam estaba uniformado, trabajando en un destacamento de seguridad pagado en el edificio de la calle 51st East, cuando Tamura irrumpió con el rifle de asalto y comenzó a disparar, impactándolo repetidamente en el torso.

La policía cree que su verdadera intención era tomar un ascensor a uno de los varios pisos que albergan la sede de la NFL (National Football League). En cambio, subió al piso 33, donde suicidándose. El joven de 27 años creía padecer encefalopatía traumática crónica (CTE en inglés), y ello lo intentará determinar su autopsia, proceso que tardará tiempo, alertó un representante de la Oficina del Médico Forense Jefe (OCME) de la Ciudad de Nueva York. Irónicamente él mismo había pedido que revisaran su cerebro en una de sus notas de suicidio, diciendo que creía padecer esa anomalía.

Según informaron fuentes al New York Post sobre el posible motivo del ataque, el joven nativo de Hawaii y residente de Las Vegas culpaba a la NFL de su enfermedad, pero nunca jugó fútbol americano profesional, sólo lo hizo en la escuela secundaria.

Tamura citó a la NFL en los escritos que fueron encontrados en su ropa después de que se disparara fatalmente en el pecho con un rifle en el piso 33 del 345 de Park Ave. En sus divagaciones de varias páginas culpó al fútbol americano por su aparente lucha contra la ETC, una enfermedad neurodegenerativa, y pidió que se estudiara su cerebro tras la masacre, según informaron fuentes policiales.

También escribió citando a Terry Long, ex jugador de los Pittsburgh Steelers a quien le diagnosticaron ETC tras tomar anticongelante para suicidarse hace 20 años. “Terry Long, el fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber un galón de anticongelante”, decía la nota, según las fuentes. “No puedes ir en contra de la NFL, te aplastarán (…) Por favor, estudien el cerebro para detectar la ETC. Lo siento. La liga ocultó a sabiendas los peligros para nuestro cerebro para maximizar las ganancias”, escribió. “Nos fallaron”.

La ETC es una enfermedad neurológica debilitante que se cree es causada por traumatismos craneoencefálicos repetidos y que se presenta con frecuencia en atletas y veteranos militares. En los últimos años la NFL ha estado bajo un creciente escrutinio, ya que muchos ex jugadores han sido diagnosticados póstumamente con ETC tras presentar síntomas en vida.

La enfermedad CTE (ETC en español) sólo se puede diagnosticar tras el fallecimiento, mediante un examen cerebral. Los cerebros afectados por ETC suelen mostrar signos de atrofia, como disminución de la materia gris y aumento del líquido cefalorraquídeo, además de una acumulación de proteínas anormales que destruyen las células cerebrales y que también se asocian con la enfermedad de Alzheimer, según un estudio reciente citado por Oxford Academy.

Los síntomas reveladores pueden incluir depresión, pérdida de memoria, problemas de pensamiento y razonamiento, problemas de control de impulsos, cambios de humor, pensamientos suicidas y comportamiento potencialmente agresivo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Lunático demente”, según Trump

En el hogar de Tamura en Las Vegas los investigadores encontraron otra nota suicida parecida a la que llevaba al momento de balearse a sí mismo en Manhattan, así como medicamentos antipsicóticos recetados, indicó The New York Times. La nota, leída a la prensa, estaba dirigida a sus padres: “Cuando los miro a ustedes y a papá a los ojos, sólo veo decepción”, escribió. “Los quiero, mamá. Lo siento”.

El mandatario Donald Trump expresó sus condolencias tras la balacera mortal. “He sido informado sobre el trágico tiroteo ocurrido en Manhattan, un lugar que conozco y amo. Confío en que nuestras fuerzas del orden llegarán al fondo de por qué este lunático demente cometió un acto de violencia tan insensato”, escribió en una publicación de Truth Social la mañana del martes 29.

“Mi corazón está con las familias de las cuatro personas fallecidas, incluido el policía de Nueva York, que hizo el sacrificio máximo”, añadió. “¡Que Dios bendiga al Departamento de Policía de Nueva York y que Dios bendiga a Nueva York!”.

Según NYPD, Tamura manejó desde Las Vegas en su auto, entró a Manhattan desde Nueva Jersey la tarde del lunes 28 y luego condujo hasta estacionarse entre las calles 51 y 52 en Midtown East, poco antes de las 6:30 p.m.

Un compañero de clase de Tamura en la escuela secundaria dijo que el pistolero fue un atleta estelar de fútbol americano en su época, pero que la vida parecía no haberle resultado como esperaba después de graduarse. En declaraciones a NBC News Caleb Clarke afirmó que Tamura tenía la mira puesta en jugar fútbol americano profesional después de su graduación en 2016. “Era el chico más rápido que había conocido, sin duda alguna”.

